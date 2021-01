SERIES: 'Ties That Bind': La NUEVA adaptación de NBC para famoso drama australiano

NBC está desarrollando 'Ties That Bind', un drama basado en la miniserie australiana de Seven Studios "Secret Bridesmaids 'Business", de la escritora Deirdre Shaw ("Jane The Virgin"), Keshet Studios y Universal Television.

Protagonizada por Abbie Cornish, Katie McGrath y Georgina Haig, junto con Alexander England Secret Bridesmaids 'Business esta basado en la obra de teatro de Elizabeth Coleman inspirada en su libro homónimo que se estrenó en Seven Network de Australia.

Keshet International distribuye tanto el formato como la cinta de la serie. Si aún no sabes de que estamos hablando La Verdad Noticias te tiene esta pequeña sinopsis del trama de esta serie.

Sinopsis de Ties That Bind

“Ties That Bind” se convertirá en un thriller en el que tres mujeres se hacen una promesa que las lleva a embarcarse en peligrosos secretos que amenazan con implosionar sus vidas. Al enfrentar terribles consecuencias, deben confiar en el poder de su amistad para sobrevivir.

Peter Traugott, presidente de Keshet Studios, dijo: “Con sus relaciones bien elaboradas y su trama de suspenso, 'Secret Bridesmaids' Business' de Seven Studios es una visualización atractiva. Estamos encantados de desarrollar este programa para NBC junto con Universal Television ".

Shaw es productor ejecutivo con Traugott, Avi Nir de Keshet Media Group y Alon Shtruzman de Keshet International, junto a Julie McGauran, MaryAnne Carroll y Amanda Crittenden de Seven Studios.

NBC prepara la nueva adaptación de esta serie.

