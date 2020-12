SERIES: 'The Wild's' Todo acerca de la Temporada 2 de esta ESPECTACULAR serie de Amazon

La nueva serie distópica de Amazon Prime Video, 'The Wild's Twist and Turns y Cliffhangers, estaba completamente cargada, lo que hizo imposible terminar la temporada principal con un millón de preguntas.

Por suerte para los espectadores, la colección ya ha sido renovada para la temporada 2D, por lo que sus preguntas serán respondidas pronto. Si está esperando lo que está obteniendo para su colega Ocho, La Verdad Noticias trae aquí todo lo que deseas saber sobre la temporada 2 de 'Wilds', incluye datos sobre la fecha de lanzamiento, el elenco y más.

Fecha de lanzamiento de la temporada 2 'The Wilds'

Con el conocimiento de que 'The Wilds' obtendrá una temporada 2D tan rápidamente después de la temporada 1, parece prometedor que Amazon Prime priorizará el programa. Según Deadline, la presidenta de Amazon Studios, Jennifer Salke, está ansiosa por obtener un transmisor en la demostración de YA, y que mantendrá el impulso, lo que puede hacer que sea comprensible que el estudio se mueva más rápido o tal vez solo sea el objetivo de un fan.

Sin embargo, aún persisten los cierres de producción y los retrasos resultantes de la epidemia de coronavirus, por lo que se debe revelar cualquier cosa con respecto al tiempo de filmación.

Tráiler de la temporada 2 de 'The Wilds'

La temporada 2 no tiene un avance hasta el 21 de diciembre, aunque es de esperar que una vez que comience la producción, haya más para ver. Dado que el avance de la temporada 1 se lanzó en YouTube 3 semanas antes del estreno, el motivo es asumir que no se puede agregar ni un poquito.

Aún así, el elenco ha comenzado a publicar toneladas de BTS en sus redes sociales, por lo que definitivamente te mantendrá ocupado hasta que se lance el avance de la temporada 2.

Reparto de la temporada 2 de 'The Wilds'

Elenco de la serie de 'Wilds' temporada 1.

Si bien no está claro quién regresa para la temporada 2 de ' The Wilds', existe la posibilidad de que todos los miembros del elenco principal regresen. La mayoría de las actrices que interpretan a mujeres en la isla son parientes nuevos, que pueden no tener un conflicto de programación optimista al filmar la temporada 2.

Además, un personaje fue asesinado en la temporada 1, el programa confía fuertemente en flashbacks, con Death no necesariamente sugiriendo que el personaje sea bueno durante mucho tiempo.

Descripción de la trama de la temporada

La temporada 1 renunció a todo tipo de dramas, y hay una posibilidad increíble de que te vieran en la pantalla haciendo eco de los sentimientos de Leah: "¡¿Qué diablos?!" Porque llegaron los créditos finales. Aunque no hay noticias al respecto, en particular, la temporada 2 se desentrañará, hay bastantes Cliffhangers que quieren ser abordados.

La temporada 1 terminó con el destino de Nora en el aire y Leah ahora se ha convertido en una configuración no solo para comprender su accidente aéreo, aunque además de eso, puede haber una versión masculina del experimento también llamado El crepúsculo de Adam. Es suficiente mencionar que puede haber mucho que esperar para obtener información sobre la temporada 2.

