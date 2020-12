SERIES: 'The Middle' ahora será trasmitida por HBO Max

HBO Max ha obtenido los derechos de transmisión de SVOD de EE. UU. De las nueve temporadas de la popular comedia familiar 'The Middle' para un total de 215 episodios, que ahora están disponibles en el transmisor de WarnerMedia.

Esta es la primera vez que la biblioteca completa de 'The Middle' está disponible en una plataforma SVOD; algunos episodios se transmitían previamente en Hulu. Además, The Middle estaba disponible en la plataforma AVOD de Amazon IMDb TV.

En HBO Max, 'The Middle' , producida por Warner Bros. TV, hermano del streamer, se une a otras series de comedia de WBTV, en particular, The Big Bang Theory and Friends. Si aun no has escuchado hablar de este serie La Verdad Noticias te trae una sinopsis de esta divertida comedia.

Sinopsis de 'The Middle'

'The Middle' será exclusiva de HBO Max.

En el medio Frankie Heck (Heaton), de mediana edad, clase media y que vive en el centro del país en Orson, Indiana, es una esposa acosada y madre de tres hijos que usa su ingenio irónico y sentido del humor para ayudar a su familia a pasar el día.

Frankie trabaja como asistente dental, y su imperturbable esposo Mike es gerente de la cantera local y su socio sarcástico en la rutina diaria que está elevando su familia promedio, sí, definitivamente promedio.

Entre hacer malabares con los turnos y recoger comida rápida para comer frente al televisor, Frankie y Mike crían a sus hijos: el popular holgazán Axl; Sue optimista y torpe; Brick extraño y excéntrico, con amor, humor y sólido pragmatismo del Medio Oeste.

Año tras año, sus luchas continúan, pero a través de toda la locura brilla una familia amorosa, y juntos, y es así como los Heck pusieron a 'The Middle' en el mapa.

Debutando en 2009, la serie recibió el Premio Humanitas en 2016 y múltiples nominaciones a los Critics Choice Awards.

Producida por Blackie and Blondie Productions en asociación con Warner Bros.'The Middle' fue creada y producida por Eileen Heisler y DeAnn Heline. Además de Heaton, la comedia está protagonizada por Neil Flynn como Mike, Charlie McDermott como Axl, Eden Sher como Sue y Atticus Shaffer como Brick.

