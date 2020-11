SERIES: 'The Last of Us' obtiene luz verde de HBO

El canal de cable premium HBO ha recogido el drama basado en la franquicia de videojuegos 'The Last of Us'enormemente popular de Craig Mazin (Chernobyl) para convertirlo en una espectacular serie.

"Craig Mazin y Neil Druckmann son visionarios en una liga propia", dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi. "Con ellos al timón junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de ‘The Last of Us’ como con los recién llegados a esta saga que define el género.

'The Last of Us' adaptación en serie por HBO.

Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva ". La Verdad Noticias trae una pequeña sinopsis de lo que será la serie.

Sinopsis de 'The Last of Us'

La serie 'The Last of Us' se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Se centra en Joel, un sobreviviente endurecido del apocalipsis, que es contratado para sacar de contrabando a una niña de 14 años llamada Ellie de una opresiva zona de cuarentena.

El trabajo aparentemente pequeño se convierte en un viaje brutal a medida que dependen el uno del otro para sobrevivir.

"Estamos encantados de trabajar con HBO y este fantástico equipo creativo para dar vida a la serie The Last of Us ", dijo el presidente de Sony Pictures TV Studios, Jeff Frost, y el director de PlayStation Productions, Asad Qizilbash, en un comunicado. "La innovadora narración e ingenio de PlayStation es un complemento natural del enfoque creativo de SPT.

Nuestra colaboración es un gran ejemplo de nuestra filosofía 'One Sony' en funcionamiento. Esperamos desarrollar aún más IP de juegos icónicos en el futuro".

HBO puso 'The Last of Us' en desarrollo en marzo. Es la última franquicia de videojuegos en obtener el tratamiento de cable premium. Showtime también está trabajando en una serie basada en Halo, que se estrenará el próximo año.

Mazin y Druckmann son productores ejecutivos de ‘The Last of Us’ con Carolyn Strauss (Chernobyl, Game of Thrones), Evan Wells de Naughty Dog y Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions. Johan Renck (Chernobyl) estaba listo para dirigir el piloto, pero tuvo que abandonarlo debido a un conflicto de programación.

