SERIES: 'The Expanse' ¿Dónde ver estar INCREÍBLE serie?

Basado en la serie de libros del mismo nombre de James SA Corey, 'The Expanse' se estrenó en SyFy en 2015. Después de las tres primeras temporadas, el programa fue cancelado por su red doméstica, luego de lo cual fue recogido por Amazon Prime Video para su posterior cuotas.

Protagonizada por Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham y Shohreh Aghdashloo, la serie narra las vidas de varias personas que viven en la Tierra y en el espacio exterior, que la humanidad ha colonizado con diversos grados de lujo.

El sistema solar se enfrenta a una guerra fría y los personajes principales, sin saberlo, están unidos en una conspiración que podría alterar el futuro de la humanidad. Si crees que reconoces a Steven Strait como Jim Holden, es porque interpretó al icónico chico malo Warren Peace en la clásica película de Disney Sky High.

Estoy en el proceso de ver 'The Expanse' en este momento y hace un gran trabajo al hacer que el escenario futurista parezca realista.

Si se pregunta si puede o no ver este programa en Netflix, entonces está en el lugar correcto. La Verdad Noticias tiene la respuesta para ti a continuación:

¿The Expanse está transmitiendo en Netflix?

Escena de 'The Expanse' serie de Amazon Prime Video.

Desafortunadamente, no puedes transmitir este en Netflix. Pero aunque no puede verlo a través del servicio de transmisión, hay un montón de contenido similar disponible para leer. Si quieres ver un programa que tiene lugar principalmente en el espacio exterior, te recomiendo que eches un vistazo a Away protagonizada por Hilary Swank.

TE PUEDE INTERESAR: Las mejores series cortas para ver en Netflix ¡Recomendadas!

También puede ver Mars , que presenta entrevistas de estilo documental y una historia desgarradora sobre la primera misión de la humanidad a Marte en 2033. Actualmente, solo puede transmitir 'The Expanse' en Amazon Prime Video.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.