SERIES: 'The Boys Showrunner': La tercera temporada sera divertida y alegre

'The Boys Showrunner': La tercera temporada sera divertida y alegre

Cuando consideras el contenido de la adaptación de Amazon de 'The Boys', que incluye elementos como nazis literales, caras que son estafadas, cabezas explosivas de superhéroes junto a cadáveres, quizás dos palabras que no consideres al describirlas son "divertidas y ventoso."

Así es exactamente como el productor ejecutivo y showrunner de la serie Eric Kripke ha descrito cómo es el proceso de escritura para la próxima tercera temporada del programa.

Anteriormente La Verdad Noticias informo que el próximo lote de episodios, que incluirá a Jensen Ackles como un súperheroe llamado Soldier Boy esta descrito como "peor que Homelander", estos descriptores son una sorpresa aún mayor.

Lo que me ha preocupado de la temporada 3 es que se ha vuelto muy divertido y alegre escribir de nuevo", dijo Kripke a Consequence of Sound. Eso me preocupa se siente agradable. Debería estar en una introspección intensa y profunda por esto. Sé, obviamente, que cada temporada de un programa de televisión se vuelve un poco más difícil porque todos tus mejores instintos originales para explorar han sido explorados.

Entonces, debes comenzar a ir a algunas de las áreas a las que al principio no se te hubiera ocurrido ir en esas historias, y esas siempre son un poco más difíciles de hacer sentir tan grandes y fascinantes como las cosas que golpeaste al principio. así que es un desafío.

Eric Kripke quiere seguir escribiendo en la serie

Kripke también comparó la brisa con la que se sintió al escribir la nueva temporada con cómo se siente cuando están terminando un episodio para el programa, y señaló que siempre desea tener más tiempo en la edición.

Me gustan mis temporadas cuando terminan. Cuando las hago, pienso, 'Hombre, ¿cómo podemos mejorar esto?, Agregó Kripke. "Le estaba diciendo a alguien en mi departamento de correos el otro día que cuando finalmente apruebo un corte, como la toma de efectos visuales, se siente como una derrota para mí.

Elenco de 'The Boys' de Amazon Prime.

Se siente como una derrota para mí porque ahora tengo que admitir que o porque no tenemos tiempo o dinero, simplemente no va a mejorar. Entonces, nada me hace más feliz de decir que 'Oh, tengo un montón de notas. Ve a mejorarlo, amigo'. No soy el tipo que dice: Se acabó y estoy feliz. Solo digo, Sí, hombre. Ojalá tuviera otro mes con todo.

TE PUEDE INTERESAR: The Boys: 3 inquietantes historias de cómics que la SERIE no ha explorado aún

Sin embargo, Kripke tiene mucho tiempo entre ahora y el eventual estreno de la tercera temporada, ya que la producción comenzará en la primera parte de 2021. Ambas temporadas de The Boys ahora se transmiten en Amazon Prime.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.