SERIES: Rowan Atkinson le dice ADIÓS a su personaje Mr. Bean ¿Es para siempre?

Todo parece indicar que la estrella de "Mr. Bean", Rowan Atkinson, tiene algunos pensamientos que quería compartir sobre el mundo actual de las redes sociales, "cancelar la cultura" , Blackadder y el personaje Mr. Been que lo hizo famoso.

Ahora bien, si eres como yo, tu "viejo comediante blanco británico quiere dar una conferencia sobre la cultura actual", las alarmas se dispararon, y resulta que con bastante razón.

En una entrevista que hoy trae La Verdad Noticias, dijo que no estaba exactamente comenzando el nuevo año con olas de positividad. Primero, Atkinson no está muy emocionado con lo que ve es una mentalidad de mafia de "nosotros contra ellos" en las redes sociales que ha llevado a otros a ver que sus carreras terminaron por comentarios y opiniones anteriores.

Adiós al querido personaje Mr. Been

"El problema que tenemos en línea es que un algoritmo decide lo que queremos ver, lo que termina creando una visión binaria y simplista de la sociedad. Se convierte en un caso de que estás con nosotros o contra nosotros.

Y si estás en contra nosotros, usted merece ser 'cancelado' ", argumentó Atkinson. "Es importante que estemos expuestos a un amplio espectro de opiniones, pero lo que tenemos ahora es el equivalente digital de la mafia medieval que deambula por las calles en busca de alguien a quien quemar.

Así que da miedo a cualquiera que sea víctima de esa mafia y me llena de miedo sobre el futuro ".

En papel o tal vez enseñado en una sala de conferencias para graduados, la perspectiva de Atkinson tiene mérito. Pero si bien es un argumento razonado, pierde su valor y se vuelve mucho más ingenuo cuando se considera que ahora vivimos en un mundo de redes sociales donde parte de ese "amplio espectro de opiniones" incluye a aquellos que se niegan a tomar en consideración hechos básicos.

Mr. Bean, personaje de Rowan Atkinson.

O cuando esa "opinión" proviene de alguien cuyo dios les dice que deben pensar, sentir y actuar como lo hacen. O cuando esa "opinión" proviene de alguien que se considera mejor por el color de su piel.

O cuando esa opinión proviene de otro cómic que culpa a la audiencia de que su acto no sea tan aceptado o relevante como antes. Eso es como un escritor que culpa a los lectores por no leer sus cosas.

Si le sirve de consuelo, parece que Atkinson está tan emocionado con interpretar a su personaje popular como lo está con el estado actual de las redes sociales. En la misma entrevista, reveló: "No disfruto mucho interpretarlo [Mr. Bean].

El peso de la responsabilidad no es agradable. Lo encuentro estresante y agotador, y espero con ansias el final". Pero eso no significa que no esté dispuesto a regresar por otro cheque de pago animado, esta vez, por la pantalla grande-pequeña.

"Habiendo hecho una serie de televisión animada, ahora estamos en las primeras etapas del desarrollo de una película animada para 'Mr. Bean'; es más fácil para mí interpretar al personaje vocalmente que visualmente", explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Las mejores series cortas para ver en Netflix ¡Recomendadas!

Pero hay una serie por la que definitivamente regresaría. "Yo no' En realidad, me gusta el proceso de hacer cualquier cosa, con la posible excepción de 'Blackadder', porque la responsabilidad de hacer que esa serie sea divertida recae sobre muchos hombros, no solo míos ", dijo la tenía fácil en los años 80 e intentar replicar eso 30 años después no sería fácil".

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.