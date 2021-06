SERIES: ¿Qué sabemos de la temporada 3 de The Boys?

The Boys regresa para una tercera temporada de la serie en Amazon Prime Video, que tiene a los fans al borde de sus asientos en espera de detalles sobre la próxima entrega. Estreno, elenco y más.

Charlando en Comic-Con: At Home en julio de 2020, el productor ejecutivo Seth Rogen dijo: "Debido a que este programa tiene fanáticos y es visto por personas como tú, han decidido renovarlo. Entonces, si te gustan The Boys tienes más”.

Pero, ¿qué traerá la próxima temporada de la serie? Aquí en La Verdad Noticias tiene todo lo que necesita saber sobre la tercera entrega, o al menos, todos los detalles confirmados por Amazon Prime hasta este momento.

¿Cuándo estrena la tercera temporada de The Boys?

The Boys no ha confirmado fecha de estreno

La filmación de la tercera entrega apenas comenzó el 24 de febrero, así que vamos a estar esperando bastante tiempo para el estreno de la nueva temporada. Amazon tampoco ha revelado si tendrá estrenos semanales o liberara todos los episodios en un día.

La segunda temporada se lanzó por primera vez a Amazon en septiembre de 2020, y los episodios se estrenaron semanalmente hasta la gran final el 9 de octubre. Esto fue muy diferente a la primera temporada que se estrenó en la plataforma de streaming, en su totalidad. - el 26 de julio de 2019.

¿Quiénes conforman el elenco?

Jensen Ackles dará vida a Soldier Boy en nueva temporada de The Boys

Jensen Ackles de Supernatural está asumiendo el papel de Soldier Boy, "el superhéroe original" que luchó en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en "la primera súper celebridad y un pilar de la cultura estadounidense durante décadas".

Los observadores más agudos entre ustedes pueden haber notado una cierta similitud temática y satírica con el Capitán América y Ackles compartió la gran noticia en Instagram: "Me sigo preguntando qué haré ... cuando @cw_supernatural termine este año. Entonces me di cuenta".

The Boys lanzó su primera mirada adecuada al personaje de Jensen Ackles. Hablando sobre el atuendo, la diseñadora, Laura Jean Shannon, explicó: "Nuestro objetivo era resaltar una era pasada de masculinidad manifiesta y valentía".

También se ha especulado que la estrella de The Walking Dead y Jeffrey Dean Morgan podrían unirse al elenco, y Kripke reveló que ya ha hablado de un papel con él: "No creo que sea un trato cerrado todavía, pero la voluntad está ahí, y ambos estamos hablando de eso", dijo.

Katia Winter (Dexter, Sleepy Hollow) interpreta a la jefa de la mafia rusa Little Nina. Trabajó con Vought en los cómics, usando una versión menos poderosa de su fórmula Compound-V para hacer explotar las cabezas de sus experimentos de prueba.

En cuanto al resto del elenco de The Boys, aquí está quienes han sido confirmados para regresar en la tercera temporada de la serie.

Antony Starr (Homelander), Jessie T Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Nate Mitchell (Black Noir), Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Mother's Milk), Erin Moriarty (Annie / Starlight), Chace Crawford (The Deep), Dominique McElligott (Queen Maeve), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Karl Urban (Billy Butcher), Giancarlo Esposito (Stan Edgar) y Tomer Kapon (Frenchie).

¿Cuál es la trama de la temporada 3?

Temporada 3 de la serie sería aún más violenta

Hablando con GamesRadar , Rogen bromeó: "Erik tiene un final en mente que le gusta y en el que está trabajando". Pero eso es todo lo que estaba dispuesto a revelar a los fieles fans de la serie de "superhéroes".

El final de la segunda temporada es un verdadero cambio de juego, alterando la trayectoria de todo el programa en el futuro. Los muchachos ya no se esconden, pero Homelander sigue vivo en Vought Tower. Sin embargo, tuvo un final difícil, así que no se sorprenda si el plan de chantaje de la reina Maeve fracasa en algún momento de la tercera temporada.

Sin embargo, el cambio más importante de todos viene en forma de ese giro final. ¿La congresista Victoria Neuman está trabajando para Vought o contra ellos? Quizás esté jugando en todos los lados en un intento por aprovechar el caos que, sin duda, se producirá.

De cara al futuro, también es posible que la tercera temporada pueda sembrar las semillas (por así decirlo) del spin-off de The Boys que se dice que sigue a los superhéroes Vought en el entrenamiento en la escuela.

Eric Kripke está preocupado por la trama de la tercera temporada, pero por una razón inusual (a través de Consequence Of Sound). "Se ha vuelto realmente divertido y divertido escribir de nuevo", dijo. "Eso me preocupa. Se siente agradable.

"Debería estar en una intensa y profunda introspección por esto. Sé, obviamente, que cada temporada de un programa de televisión se vuelve un poco más difícil porque todos tus mejores instintos originales para explorar han sido explorados".

"Por lo tanto, debes comenzar a algunas de las áreas a las que al principio no se te hubiera ocurrido ir en esas historias, y esas siempre son un poco más complicadas de hacer sentir tan grandes y fascinantes como las cosas que encontraste al principio. Entonces, es un desafío".

Una conversación que Kripke ha tenido con el creador de The Boys, Garth Ennis, nos preocupa un poco por el arco de la tercera temporada de Billy Butcher: "En un momento, me acerqué a [Ennis] y le dije: 'Es un medio diferente. Tendrá que ser diferente'", dijo Kripke.

“Y él lo sabía, porque había pasado por Preacher , así que le dije: 'Dime qué es importante para ti'. Tuve la misma conversación con Darick Robertson, el ilustrador y co-creador, y Garth dijo: 'Simplemente haz que Butcher esté bien'".

Karl Urban da vida a Butcher en la serie

Por supuesto, hacer bien a Butcher significa convertirlo en el villano más trágico del programa, si se apegan a su arco de cómics. El programa debería comenzar a construir hacia ese final en la tercera temporada, así que debes estar al pendiente de cualquier impulso genocida.

Pero pase lo que pase en la tercera temporada, será violento. Muy violento. "Te lo diré de esta manera", reveló Laz Alonso a Collider. "Estaba hablando con la maquilladora principal y ella está a cargo de ordenar la sangre, ese es uno de sus muchos trabajos.

"Ella me dijo que toda la temporada 2 ... cuando hablas de volumen, no creo que hayan usado más de un galón de sangre en la temporada 2, lo creas o no. Temporada 3, ya estamos en tres y un medio galones de sangre. Así que eso debería darte una pequeña indicación de hacia dónde se dirige".

¿Cuándo estrena el primer tráiler de The Boys?

Tráiler de la tercera temporada no ha sido revelado

Esperamos que un primer tráiler de la tercera temporada de The Boys se acerque mucho más a la fecha de lanzamiento, pero vuelva a consultar aquí y lo mantendremos informado tan pronto como haya uno para ver.

