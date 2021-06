SERIES: ¿Por qué Loki se ríe cuando ve su muerte en Infinity War?

Loki de Marvel vio al Dios de la Travesura ofrecer una reacción sorprendente al vislumbrar imágenes de su muerte en Avengers: Infinity War: aquí en La Verdad Noticias está la razón detrás de su risa durante la escena.

Volviendo al 2012 en Nueva York, las cosas continuaron donde lo dejaron en Avengers: Endgame. Con el Tesseract en la mano, Loki (Tom Hiddleston) se estrelló en el desierto de Gobi en Mongolia. A pesar del comienzo sin ceremonias, el dios conservó cada parte de su arrogante bravuconería.

Desafortunadamente, fue traído de regreso a la Tierra en una capacidad más metafórica cuando llegó Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) y lo tomó bajo custodia de TVA, organización que hace su debut en el MCU durante la serie.

A pesar de todos sus esfuerzos, las cosas solo fueron aún más cuesta abajo. Desviado a través del sistema burocrático y a menudo degradante de la Autoridad de Variación del Tiempo, el tradicionalmente imperturbable expresó una creciente cantidad de miedo.

Esto alcanzó su punto máximo cuando fue juzgado culpable de "crímenes contra la sagrada línea de tiempo" y sentenciado a ser borrado. Aunque finalmente el agente Mobius (Owen Wilson) le concedió una suspensión de la ejecución, lo peor aún estaba por llegar.

Atormentado por las imágenes de una vida que nunca llegó a vivir, Loki profundizó en su archivo y fue testigo de momentos cruciales en el desarrollo de su personaje. El metraje culminó con su muerte a manos de Thanos (Josh Brolin). Después de un momento de comprensible conmoción y dolorosa angustia, estalló siniestramente en un ataque de risa.

¿Por qué Loki se rió de su muerte?

La razón principal de la risa se puede resumir en una vieja frase: si no te ríes, llorarás. En cuestión de momentos, se enteró de que la suma total de sus planes y traiciones no equivalía a absolutamente nada. Todo lo que hizo no rindió frutos, excepto la muerte de todos los que le importaban, incluido Thor (Chris Hemsworth).

Sus esfuerzos por enterrar su afecto por su familia equivalían a una pérdida de tiempo que nunca recuperaría. A pesar de toda su villanía proyectada, un ser que realmente estuvo a la altura de esa descripción en Thanos lo dejó impotente.

A pesar de todas sus proclamas sobre ser un dios, ahora le respondían las palabras "nunca serás un dios". Solo unos minutos antes de ver las imágenes de su muerte, el núcleo de Loki había sido sacudido por las Gemas del Infinito sin poder de TVA.

Sin embargo, su vida terminar de manera tan ignominiosa fue lo que realmente afectó a Loki. En ese momento, todo lo que pudo hacer fue reírse de la inmensa ironía de cómo se había desarrollado su vida en esa línea de tiempo, todo debido a sus propios errores tontos.

Al principio del episodio, había hablado de bifurcaciones en el camino y caminos equivocados tomados. Entonces y allí, se le hizo evidente a Loki que él mismo no estaba tan exento como había creído arrogantemente.

Con todas sus ilusiones y su retorcida lógica interna despojada, finalmente vio la verdad de sí mismo. Vio que igualmente había tomado todas las decisiones equivocadas y tomado todos los caminos equivocados como aquellos sobre los que habría gobernado.

A pesar de todos los inmensos poderes y habilidades en el MCU no era mejor que los mismos humanos a los que había menospreciado como inferiores. Esa lección se hizo evidente cuando Hunter B-15 entró y le preguntó qué le parecía tan divertido. "Glorioso propósito," murmuró.

La pregunta sigue siendo qué hará Loki con esta información potencialmente liberadora y un nuevo y más verdadero sentido de libertad. Por un lado, darse cuenta de la futilidad vacía de sus ambiciones anteriores podría servir para empeorarlo más que nunca.

Después de todo, si realmente no puede ser un dios o un rey, entonces podría comprometerse a ser un demonio nihilista. Alternativamente, puede abrazar las mejores partes de su naturaleza y liberar de manera similar a los residentes de la línea de tiempo (aunque sin duda sigue siendo un bribón travieso).

Enfrentarse a la aparentemente malvada variante de Loki probablemente ayudaría con eso. Podrían inspirarlo a ser la mejor versión de sí mismo como él, sin saberlo, inspiró a los Vengadores. Cualquiera que sea el caso, todo se revelará en las próximas semanas en Disney Plus.

