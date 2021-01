SERIES: 'Nurses': Como ver los episodios de la Temporada 1 en línea

'Nurses' está de vuelta con un episodio completamente nuevo en un nuevo día. No querrás perderte el ritmo del episodio 3 de la temporada 1, La Verdad Noticias tiene los detalles a continuación:

Los dos primeros episodios se emitieron en diciembre para darnos una vista previa de qué esperar. Puede ponerse al día con esos episodios en Peacock y Hulu, pero ahora se trata del episodio 3 del drama médico canadiense, y este episodio ciertamente vale la pena esperar.

Grace tendrá que enfrentarse a su pasado. Ya conocemos un poco sobre los secretos de nuestros personajes principales, pero este episodio va a profundizar más. Su paciente tiene un diagnóstico médico que simplemente no puede descifrar. Keon ayudará a Grace con este paciente, incluso a averiguar quién podría ser el paciente.

Sin embargo, el trauma no proviene del paciente. En cambio, es por la amenaza de trabajar con alguien que le causó dolor en el pasado.

En otra parte del hospital en 'Nurses' en el episodio 3

Ashley también tiene que lidiar con un trauma. Pierde a un paciente, pero éste no es un paciente cualquiera. Es su primera. Y el primero siempre será el más difícil.

Luego está Naz, que está potencialmente cerca de perder a su propio paciente. Sin embargo, esto no es por el destino o la naturaleza. El paciente de Naz no quiere tratamiento. ¿Realmente puedes obligar a alguien a hacer algo que sea bueno para ellos? Las experiencias del mundo tienden a decir que no. Prepárate para un episodio intenso del nuevo drama médico.

Ashely es uno de los personajes principal de la serie 'Nurses'.

TE PUEDE INTERESAR: Las mejores series cortas para ver en Netflix ¡Recomendadas!

No se pierda el nuevo episodio de la serie'Nurses'. Puedes ponerte al día con Hulu, pero también puedes verlo en vivo con los siguientes detalles:

Fecha: Martes 5 de enero

Hora de inicio: 10/9c

Episodio: Temporada 1, Episodio 3, “Friday Night Legend”

Canal de TV: NBC

Transmisión en vivo: Transmisión 1|Corriente 2

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.