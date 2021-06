SERIES: Milo Ventimiglia se une a cuarta temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Según un informe de Deadline, se confirma que la estrella de 'This Is Us', Milo Ventimiglia, se ha unido al elenco de 'The Marvelous Mrs. Maisel' en la próxima temporada 4 de la popular serie de Amazon.

Los detalles de su papel aún se mantienen en secreto pero sus fans ya notaron algunas conexión entre la carrera de Milo Ventimiglia y su nuevo proyecto, el cual está a cargo de la creadora de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino.

El actor nominado a tres premios Emmy y que dio vida a Jess Mariano en Gilmore Girls, también se reencontrará con el productor ejecutivo de esa serie, Daniel Palladino de quien repite dicho rol en esta nueva producción.

Milo Ventimiglia en 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Rachel Brosnahan y Milo Ventimiglia en el set de la serie

La estrella de 43 años, fue fotografiada en el set de Nueva York de la serie Amazon Prime esta semana junto a la estrella titular Rachel Brosnahan. En las imágenes, ambos actores caminan por el parque.

El personaje de Ventimiglia incluso le entrega a la ama de casa convertida en comediante un ramo de flores de una sola vez. El dúo lució algunos looks de época diferentes en el conjunto de fotos que te presentamos en La Verdad Noticias.

Una imagen mostraba a la pareja paseando por un camino pavimentado, Ventimiglia con un suéter de cuello alto de color azul oscuro que se combinaba con pantalones color carbón y una chaqueta deportiva de terciopelo chocolate.

La estrella de la serie de Amazon Primer Video, llevaba un vestido rosa con un abrigo azul brillante, tacones rojos y llevaba un bolso a juego. Otra foto mostraba a Brosnahan con un conjunto completamente rojo y al actor con un cuello alto gris y una chaqueta de pana verde.

Otra tuvo a Milo Ventimiglia con un chaleco de suéter sobre un botón debajo de una chaqueta de tweed mientras los actores de 'The Marvelous Mrs. Maisel' compartían una risa en un banco junto a un perro pequeño.

Filtran fotos del rodaje de la cuarta temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel'

