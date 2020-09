SERIES: Lovecraft Country revela un importante personaje LGBTQ + para HBO

Lovecraft Country ha revelado que uno de sus personajes principales es de hecho parte de la comunidad LGBTQ +.

En el episodio 5 de Lovecraft Country, se revela que el padre de Atticus (Jonathan Majors), Montrose (Michael K. Williams), en realidad está viviendo una vida en el armario, una tapa que ya no puede mantener cuando lo vemos aparecer en la puerta del dueño del bar Sammy (Jon Hudson Odom), por lo que rápidamente se convierte en un apasionado y tierno entre los dos amantes.

Michael K. Williams da vida a Montrose, primer personaje LGBT de la serie

Si bien es posible que algunos espectadores hayan sido sorprendidos por esta gran revelación sobre Montrose, Lovecraft Country ha estado dejando pistas al respecto desde el episodio 1.

Lovecraft Country revela homosexualidad de Montrose

Una de las primeras escenas de Lovecraft Country del regreso a casa de Atticus en el South Side de Chicago fue su parada en el bar de Sammy en busca de su padre, quien rápidamente se establece como un habitual allí.

La llegada de Atticus al bar de Sammy coincide con Sammy recibiendo sexo oral de un joven en el callejón, estableciendo desde el principio que Lovecraft Country tendría algún tipo de enfoque LGBTQ +.

En los episodios 1 y 2 de la serie de HBO, las conversaciones que el tío George (Courtney B. Vance) tiene con 'Tic y Montrose insinúan un pasado muy complicado, donde Montrose fue el objetivo central de la ira de su padre, por razones que no se declaran explícitamente. , pero de repente parece demasiado claro.

Sin embargo, las pistas más importantes sobre las preferencias sexuales de Montrose llegaron en el episodio 4. Mientras recorría un museo en busca de la bóveda de Titus Braithwhite, Montrose se encontró con un guardia de seguridad que afirmó conocer "del bar".

Al mismo tiempo, el guardia de seguridad del bar / molesto compañero de viaje "Tree" (Deron J. Powell) hizo un punto para decirle a Atticus que Montrose y Sammy se habían estado "acercando mucho" últimamente, después de hacer un punto para decir que Sammy estaba interesado en los hombres.

Ahora, mirando hacia atrás, parece que la bombilla se encendió para Atticus en ese momento, ya que inmediatamente comenzó a cuestionar a Montrose sobre la naturaleza de su conexión con Sammy. En el histórico mundo de terror de Lovecraft Country, el romance de Montrose con Sammy parece que podría tener un destino fatal.

Para los fanáticos del actor, Michael K. Williams, este es un pequeño huevo de Pascua divertido, ya que no es la primera vez que el actor interpreta a un hombre duro que resulta ser LGBTQ +. El gran papel de Williams fue interpretar a Omar Little, violento pero noble, en The Wire, de HBO, que sigue siendo uno de los personajes LGBTQ + más innovadores en la historia de la televisión.

Lovecraft Country se transmite los domingos por la noche en HBO.