SERIES: La verdadera razón por la que The Boys está lanzando episodios semanales

The Boys están de vuelta en Amazon Prime Video pero si quieres darte un atracón, tendrás que esperar, pues Eric Kripke, showrunner de la serie ha decidido lanzar un episodio por semana.

La segunda temporada de la hilarante y ultraviolenta deconstrucción de superhéroes de Amazon se perfila para ser tan impresionante como la primera, pero un gran contingente de espectadores está seriamente molesto porque el nuevo lote de episodios de la serie se lanzará semanalmente.

The Boys está basad en el basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson

La primera temporada de The Boys cayó en una sola parte cuando debutó en 2019, y una bandada de espectadores están expresando su indignación porque la nueva temporada no está siguiendo su ejemplo, al inundarla con críticas negativas, a pesar de que el creador Eric Kripke insiste en que el cambio ha sido durante mucho tiempo parte del plan y que los productores hicieron todo lo posible para informar a los fans antes del debut de la nueva temporada.

Fans molestos por el lanzamiento semanal

Un vistazo a la página de la serie de superhéroes en Amazon Prime Video no deja dudas de que la indignación es real.

"Todo este lanzamiento de un par de episodios y luego nos hace esperar apesta", decía una reseña típica de una estrella. "Me gusta el programa, pero no lo veré hasta que termine la temporada completa. Quien haya decidido que este método de entrega es una buena idea debería ser despedido. Así no es como la gente quiere ver el contenido".

Amazon fumbled the bag with the release schedule of The Boys Season 2. Who asked for this? pic.twitter.com/zN5jZ0SgHP — Empress Temi-Roronoa!!!���� (@patramills) September 8, 2020

Si bien las reseñas centradas en el contenido se pueden encontrar en medio del mar de quejas, están en el, y algunas de esas quejas son positivamente brutales. "Levante la mano si se suscribe a Prime Video porque puede ver una temporada completa en su propio horario", decía otro. "Me sorprendería si 95 de cada 100 manos no estuvieran disponibles. El hecho de que los showrunners decidieran alimentar por goteo su contenido es una estupidez y solo coincide con el acuerdo de Amazon para permitirlo".

Eso es bastante duro, pero ese comentario en particular proviene de un crítico que obviamente ha estado siguiendo los comentarios de Eric Kripke sobre el tema.

El showrunner de The Boys defiende el cambio

En entrevista con The Wrap sobre The Boys y su lanzamiento semanal, el showruner de la serie, Eric Kripke reconoció la decepción de los fanáticos, al tiempo que aludió al hecho de que el cambio se transmitió alto y claro cuando se anunció la segunda temporada de The Boys en junio.

"Francamente, mirando hacia atrás, pensamos que estábamos comunicando que éramos semanales. En retrospectiva, tuvimos que hacer mucho más de lo que hicimos para asegurarnos de que la gente no se sorprendiera y decepcionara. Yo lo habría hecho de otra manera. Quiero decir, nuevamente, lo anunciamos. Pero deberíamos haberlo firmado con neón en todo, claramente".

Eric Kripke continuó compartiendo el motivo del cambio y, aseguró que no fue una decisión comercial, sino creativa. "Creo que una cosa que [los fans] deben entender es que esto no es como una toma de dinero corporativa de Amazon, esto fue de los productores. Queríamos esto", explicó.

"Fue una elección creativa. Así que les puede gustar o no, pero al menos tienen que respetar que las personas que están haciendo el programa quisieran que se estrenara de esta manera porque queríamos tener tiempo para reducir la velocidad. un poco y tener conversaciones sobre todo".

The Boys estrenó su segunda temporada el 4 de septiembre de 2020

Finalmente, el showrunner expresó solo algunos sentimientos heridos por el alboroto. "Por ejemplo, por qué dañarías algo que amas porque estás decepcionado de cómo se publica", se preguntó Kripke. "[No es] maravilloso para mí. Estamos bien, y estará bien, pero no es divertido ver malas críticas sobre algo que la gente realmente ama. Eso no hace que las personas que hacen el programa se sientan bueno. Yo diré eso".

"Fue una decisión creativa"

Eric Kripke espera que el calendario de lanzamientos semanales haga que la segunda temporada de The Boys sea más satisfactoria, según reveló en entrevista con Collider a principios de este mes, antes de que comenzara en serio la reacción al programa de entrega semanal.

Durante esa charla, compartió sus esperanzas de que el cambio finalmente logre una experiencia de visualización más satisfactoria. "La idea de un programa de transmisión semanal surgió cuando ya estábamos cerca de terminar, probablemente estábamos en las tres cuartas partes del camino de la postproducción", dijo, y explicó que los poderes fácticos de Amazon no eran inicialmente emocionado por la idea.

The Boys promete final "espectacular" para la temporada 2

"Nosotros somos los que lanzamos [a Amazon en el programa de lanzamiento semanal], y muchos [los altos mandos del transmisor] se mostraron reacios, porque ... no lo hacen con tanta frecuencia".

Kripke continuó explicando que la caída semanal de The Boys será para beneficio de los fans.

"Nuestra sensación fue que ... cuando se transmiten los ocho [episodios] a la vez, se convierte en una especie de borrachera. Hay tantos buenos momentos en la temporada 2, queremos darle tiempo para marinar, para que la gente pueda simplemente, como, reflexionar sobre ello y hablar sobre ello antes de pasar a la siguiente cosa ... Y también, creo un poco de anticipación, para los fanáticos, es saludable. Ayuda a la experiencia".

Desafortunadamente, parece que una buena parte de esos fanáticos no está de acuerdo, y preferiría simplemente tener el subidón de azúcar, muchas gracias. Sin embargo, en última instancia, al final del día, si es absolutamente necesario quemar los ocho episodios de la temporada 2 de The Boys a la vez, siempre puede esperar hasta que salgan todos y disfrutar de un atracón.

Los nuevos episodios de The Boys aparecen todos los viernes en Amazon Prime.

¿Qué te parece el lanzamiento semanal de The Boys?, ¿Crees que sea la mejor manera de presentar la serie en Amazon Prime? Dinos en los comentarios.