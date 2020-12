SERIES: 'His Dark Materials': Renueva la tercera y última temporada en HBO y BBC

HBO y BBC One renovaron 'His Dark Materials' el drama por tercera vez con la temporada de ocho episodios programada para cerrar la historia. La última temporada, que se basa en las novelas de Philip Pullman, comienza la producción en Cardiff, Gales en 2021.

Esto ocurre cuando la segunda temporada del drama producido por Bad Wolf concluye el lunes 28 de diciembre en HBO. El mes pasado, la cofundadora de Bad Wolf, Jane Tranter, dijo en una entrevista, que hoy te trae La Verdad Noticias, Jack Thorne y un equipo de escritores estaban trabajando en guiones y que la serie se basará en The Amber Spyglass.

En enero, el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, dijo que estaba particularmente complacido de que el drama hubiera sido un éxito de visualización conjunta con las familias.

Detalle de la temporada 2 de 'His Dark Materials'

La segunda temporada, que consistió en siete episodios debido a Covid-19, sigue a Lyra, interpretada por Dafne Keen, una joven aparentemente normal pero valiente de otro mundo. Comienza cuando Lyra, angustiada por la muerte de su mejor amiga, se embarca en un viaje por una extraña y misteriosa ciudad abandonada.

Allí conoce a Will, interpretado por Amir Wilson, un chico de nuestro mundo que también huye de un pasado turbulento. Lyra y Will descubren que sus destinos están ligados a la reunión de Will con su padre, pero descubren que su camino se frustra constantemente cuando una guerra comienza a gestarse a su alrededor.

Mientras tanto, la Sra. Coulter, interpretada por Ruth Wilson, busca a Lyra, decidida a llevarla a casa por cualquier medio necesario.

Los habituales de la segunda temporada también incluyen a Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas y Lin-Manuel Miranda. Los nuevos miembros del elenco de esta temporada incluyeron a Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

Protagonista de la serie de 'His Dark Materials'.

'His Dark Materials' es una producción de Bad Wolf en asociación con New Line Cinema para BBC One y HBO. Los productores ejecutivos de la serie son Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins y Julie Gardner para Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper; Deborah Forte, Toby Emmerich y Carolyn Blackwood para New Line Cinema; y Ben Irving para la BBC.

Llevar a la televisión el trabajo épico, intrincado y culturalmente resonante de Phillip Pullman ha sido un gran privilegio”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

Agradecemos a nuestros increíbles socios de la BBC y a todo el equipo de Bad Wolf, dirigido por la infatigable Jane Tranter, por su excepcional trabajo en las dos primeras temporadas. Esperamos completar la trilogía con este capítulo final en el viaje de Lyra ".

“Ha sido un placer ver cómo 'His Dark Materials' ha reunido a las audiencias de la televisión británica de todas las edades en BBC One y BBC iPlayer”, añadió Ben Irving, editor encargado de la BBC Drama, Gales.

Los fans de los increíbles libros de Phillip Pullman, y los recién llegados por igual, han quedado cautivados por la aventura con Lyra y Will a través de múltiples mundos. Estamos encantados de que puedan continuar su viaje en una tercera temporada de este drama bellamente realizado.

Nuestro agradecimiento a nuestros socios de HBO y al dedicado equipo creativo de Bad Wolf por hacer una serie histórica que se seguirá viendo y disfrutando en la BBC durante los próximos años.

'His Dark Materials' ha sido una experiencia televisiva verdaderamente global y un punto culminante de su carrera personal", dijo Jane Tranter. “El equipo creativo de Bad Wolf en Cardiff hizo posible lo imposible y dio vida a los mundos de Philip Pullman.

Ver el trabajo duro y la dedicación aplaudidos y acogidos por los fanáticos de todo el mundo ha hecho que valga la pena todo el trabajo duro. Nada de esto hubiera sido posible sin el maravilloso compromiso y convicción de la BBC y HBO.

“Estoy emocionado, emocionado y honrado de estar haciendo la tercera parte de la trilogía de Philip Pullman con su apoyo y aliento".

