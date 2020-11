SERIES: Fear The Walking Dead: Avances del episodio 7 de la sexta temporada

El final de mitad de temporada de la temporada 6 de Fear the Walking Dead ha llegado. ¿A dónde se ha ido el tiempo, realmente? Abril fueron 87 días consecutivos y ahora han pasado seis semanas.

Claro, la primera mitad de la temporada es un episodio corto gracias a la pandemia, pero con toda seriedad, los primeros seis episodios pasaron tan rápido porque son, francamente, increíblemente espectaculares. La Verdad Noticias trae está sinopsis y vista previa del episodio 7 de la temporada 6.

Elenco de Fear The Walking Dead.

Sinopsis del episodio 7 de Fear TWD Temporada 6

Incluso cuando faltaba un episodio (el verdadero final de mitad de temporada), estaba claro en el episodio 606 que "Bury Her Next to Jasper's Leg" estaba preparando todo para algo grande. Los sobrevivientes que alguna vez fueron separados estaban comenzando a reunirse, y June se enteró de que Virginia tenía miedo de que las personas pintaran grafitis en sus comunidades.

Ahora es el momento de comenzar a hacer algunos movimientos, y parece muy apropiado que Alicia y Charlie sean parte de este gran final de mitad de temporada de Fear TWD mientras se embarcan en una misión muy importante para encontrar a la hermana de Virginia.

Tráiler de Fear TWD 607 "Daños desde el interior"

Fear the Walking Dead será seguido esta semana por The Walking Dead: World Beyond. “Daños desde el interior” estará disponible para los suscriptores de AMC Premiere y AMC + el domingo por la mañana temprano antes del estreno televisivo del episodio el domingo 15 de noviembre a las 9 pm ET.

