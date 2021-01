SERIES: ¿Cuántos episodios tiene la Temporada 8 de Mom?

'Mom' es la comedia estadounidense protagonizada por Allison Janey y William Fichtner. Creada por Chuck Lorre de The Big Bang Theory, la serie ha estado funcionando desde 2013 y está a punto de regresar a las pantallas para la octava temporada. Christy, una madre soltera recién sobria, intenta rehacer su vida evitando el alcohol.

Sin embargo, cuando su madre separada entra en su vida, tiene que lidiar con sus excentricidades. ¿Cuántos episodios hay en la nueva serie? La Verdad Noticias tiene todo lo que necesita saber.

¿Cuántos episodios hay en la temporada 8 de Mom?

La octava temporada de mamá regresará a las pantallas el jueves 21 de enero en CBS. El episodio seis, titulado Woo-Woo Lights and an On Side Kicks, se emitirá a las 9 p.m. ET en el canal.

El séptimo episodio, titulado Wile E. Coyote and a Possessed Doll, saldrá al aire el jueves 28 de enero en el canal. Al igual que las otras siete temporadas de 'Mom', se espera que la octava temporada tenga 12 episodios en total, que se transmitirán todos los jueves en CBS.

Según hay 12 episodios en la octava temporada de Mom en total, pero desafortunadamente, CBS aún no ha revelado los títulos de los episodios ocho a 12. La Verdad Noticias actualizará esta nota cuando haya más información disponible.

La serie ha estado en una pausa a mitad de temporada desde el jueves 17 de diciembre de 2020, terminando con el episodio cinco y los fanáticos han estado anticipando el regreso del programa desde entonces.

El próximo sexto episodio verá a Jill (interpretada por Jaime Pressly) tratando de volver a encarrilar su relación con Andy (Will Sasso). Para ver la octava temporada de Mom, puedes ver los episodios que se transmiten todos los jueves en CBS.

Alternativamente, puede ver episodios de Mom a través de la aplicación CBS All Access o el sitio web CBS All Access desde $ 5.99 por mes.

En declaraciones a la showrunner de Entertainment Weekly Moms, Gemma Baker, se burló de lo que vendrá en la octava temporada de Mom.

Baker dijo: "Vamos a conocer a un hombre interesante del pasado de Bonnie. Y habrá una visita de un personaje querido.

"Veremos a Bonnie (Allison Janney) y Adam (Adam Fichtner), que están entusiasmados por estar felizmente casados, dar consejos sobre relaciones a Jill (Jaime Pressly) y Andy (Will Sasso) con resultados mixtos.

Protagonistas de la serie 'Mom' de CBS.

Todo lo que se viene en Mom temporada 8

"Tammy (Kristen Johnston) comenzará a tener cierto éxito, lo que provocará cierta tensión. "Marjorie (Mimi Kennedy) se enamorará de un hombre que a las otras mujeres no les entusiasma tanto. Wendy (Beth Hall) sorprenderá al grupo con una elección que haga".

La octava temporada es la primera serie que no presenta a Anna Faris, quien anunció en septiembre que no regresaría para la octava temporada de la comedia de CBS. Faris interpretó el papel de Christy Plunkett en las primeras siete temporadas del programa, pero decidió dejar el papel para "buscar otras oportunidades".

Hablando sobre la función de Faris, Baker dijo: "Cuando oímos por primera vez que Anna dejaba a Mom, nos entristeció perderla, por supuesto. "Anna creó un personaje tan hermoso en Christy Plunkett.

"Y nos encantó escribir la dinámica madre-hija para Christy y Bonnie y ver cómo esa relación se profundizaba y sanaba a lo largo de los años. "Pero nunca sentimos una sensación de pánico porque, en las últimas temporadas, el programa naturalmente se ha vuelto más sobre el conjunto.

Tenemos un elenco tan increíblemente fuerte, por lo que nunca dudamos de que seríamos capaces de apoyarnos en ellos. "Quedan tantas historias que contar sobre estas mujeres fuertes". 'Mom' temporada 8 regresa este próximo jueves 21 de enero en CBS.

