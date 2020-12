SERIES: 'Clarice' DECEPCIONA al no incluir a Hannibal Lecter en la serie

Los fanáticos de la película de 1991'Silence of the Lambs' pueden sentirse decepcionados al saber que el personaje caníbal que roba escenas Hannibal Lecter (anteriormente interpretado por Anthony Hopkins) no aparecerá en la próxima serie de CBS 'Clarice'.

La nueva serie, basada en la adaptación cinematográfica de Jonathan Demme de la novela del mismo nombre de Thomas Harris, lamentablemente no incluirá ninguna aparición o mención del personaje debido a un problema de derechos, informa Entertainment Weekly . Los derechos del personaje de Lecter se dividen actualmente entre MGM y Dino De Laurentiis Company.

Hannibal Lecter se queda fuera de la serie Clarice

Hannibal Lecter interpretado por Anthony Hopkins

Todavía estoy tratando de entender cómo se dividen los derechos", reveló el productor ejecutivo de 'Clarice', Alex Kurtzman, a EW. “Pero ha sido bastante liberador porque no tenemos ningún interés en escribir sobre Hannibal, no porque no nos gusten las películas y el programa, sino porque lo hizo tan bien por tanta gente que no nos pareció fresco.

Si bien el programa continuará sin uno de sus personajes más importantes, la serie incluirá apariciones de otros nombres en la novela de Harris que no se mencionan en la serie Hannibal de NBC, que se transmitió durante tres temporadas, incluidos Starling, Ardelia Mapp, el asesino en serie Buffalo Bill; El Asistente del Fiscal General Adjunto Paul Krendler, y algunos otros.

Según La Verdad Noticias la nueva producción centrada en el generador de perfiles del FBI presentará algunas diferencias más de sus adaptaciones pasadas. Se establecerá en 1993, que retoma con el personaje principal (Rebecca Breeds) solo un año después de los eventos de la película de Demme.

También se espera que el espectáculo se sumerja en eventos reales durante ese tiempo, incluidos los asentamientos de Waco y Ruby Ridge, y el primer atentado contra el World Trade Center. "Al FBI les acaban de entregar el culo y eso ejerce una enorme presión sobre 'Clarice' y todos los personajes del edificio del FBI", dijo Kurtzman.

Además, los productores revelaron que la primera temporada no incluirá un asesino en serie. En cambio, se centrará en "una entidad que representa algo con lo que lidiamos en nuestras vidas todo el tiempo", compartió el productor. "Es una versión más expandida, matizada, complicada y actual de un asesino en serie".

Devyn Tyler, Michael Cudlitz, Shawn Doyle, se unen a Breeds en el reparto. Simon Northwood asumirá el papel de Buffalo Bill. Jenny Lumet será productora ejecutiva junto a Kurtzman. Clarice está programada para una fecha de estreno el 11 de febrero en CBS.

