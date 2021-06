SERIES: ¿13 Reasons Why de Netflix se basa en una historia real?

"13 Reasons Why" ha concluido su producción en Netflix, pero debido a que la serie sigue disponible en la plataforma, nuevas personas continúan descubriéndolo. La historia del programa, especialmente en su primera temporada, es apasionante en parte porque se desarrolla como un misterio.

La primera temporada debuto en 2017, y cuenta la historia de Hannah Baker (Katherine Langford), una adolescente que se suicida y deja una nota en forma de cintas de audio para sus antiguos amigos y amantes.

Originalmente, la serie estaba destinada a limitarse a una sola temporada considerada por los fans como la mejor, pero resultó ser un éxito tal que finalmente recibió luz verde durante tres temporadas más en Netflix.

¿13 Reasons Why se basa en una historia real?

La serie de Netflix relata el suicidio de Hannah Baker

"13 Reasons Why" no se basó en una historia real en un sentido directo. Hannah Baker, quien no apareció en la temporada final, nunca fue una persona real, aunque muchas de las situaciones que le suceden se basan en hechos reales, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias.

Si bien estos eventos no sucedieron literalmente como se describieron, según The New Yorker, sí dieron lugar a cierta controversia en torno a la descripción del suicidio en el programa, que la serie finalmente tuvo que abordar de frente.

Antes del estreno de la tercera temporada, Netflix anunció que había editado la escena gráfica que representa el suicidio de Hannah que es parte del final de la temporada 1 del programa (a través de The Hollywood Reporter).

Los eventos específicos descritos en "13 Reasons Why" en realidad nunca sucedieron, pero la serie se basa en parte en un libro de 2007 del mismo nombre. La novela, que fue escrita por Jay Asher, cubre incidentes que tienen lugar en la primera temporada del programa, cambiando entre las perspectivas de Hannah y Clay.

"Todas las razones que describe Hannah se basaron, al menos vagamente, en situaciones que había experimentado o escuchado, principalmente de mi esposa o amigas cercanas", dijo. "Si bien Hannah no se basó específicamente en nadie, su personaje siempre se sintió muy real. Así que se trataba de interpretar esas situaciones a través de sus pensamientos y sentimientos".

¿Qué pasó con 13 Reasons Why?

Netflix canceló la serie tras 4 temporadas

Según Netflix, la razón por la que 13 Reasons Why solo tendrá 4 temporadas ha llegado a la conclusión natural de su arco narrativo. La cuarta temporada "contará con la graduación del elenco principal de la escuela secundaria", que será una "conclusión natural del programa".

La historia de Hannah se terminó en gran medida al final de la primera temporada, pero las temporadas posteriores continuaron presentando mucho drama entre Clay (Dylan Minnette), Jess (Alisha Boe) y los otros personajes que completan el elenco de 13 Reasons Why.

