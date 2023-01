Ryan Gosling podría interpretar a este importante personaje del universo Marvel

Ryan Gosling interpretara a este personaje del MCU

Las nuevas cintas del universo cinematográfico Marvel mantienen a sus seguidores pendientes nuevas noticias y rumores sobre el futuro de sus héroes favoritos, una de las más recientes especulaciones es la llegada del actor Ryan Gosling a las películas de acción.

Luego de qué actores aclamados como John Krasinski aparecieran como cameos a petición de los fanáticos para interpretar algún personaje, en este caso a “Mr. Fantastic”, los adeptos de los comics ya rumoran quien podría dar vida al líder de “Los 4 Fantásticos” en las nuevas entregas.

Después de que Fox, quien tenía los derechos del cuarteto de superhéroes, pasara a formar parte de Disney, las esperanzas de ver a este icónico grupo de nuevo en las pantallas emocionó a los apasionados de los superhéroes.

Ryan Gosling podría interpretar a “Mr. Fantastic”

Luego de la participación de Krasinski en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, quedó claro que el actor no volvería a interpretar al líder del equipo, por lo que abrió la posibilidad para que otros puedan ocupar el importante rol.

De acuerdo con los rumores que fueron lanzados durante el podcast The Hot Mic, el premiado actor podría estar cerca de sumarse al MCU como parte de “Los 4 fantásticos”, y aunque no se ha confirmado cuál sería su papel, muchos creen que podría tratarse de Reed Richards, quien es científico y líder del famoso equipo de superhéroes.

Otro de los actores que podría sumarse al proyecto es Adam Driver, aclamado por su papel en la cinta “Historia de Un Matrimonio”, sin embargo, se espera que él tome el rol antagónico de la película interpretado al conocido Victor Von Doom.

¿Cuántos Oscars tiene Ryan Gosling?

Estos son los premios que tiene Ryan Gosling

El famoso actor, próximo a participar en la esperada película de Barbie ha actuado en múltiples cintas exitosas y aclamadas por la crítica, lo que le ha valido gran reconocimiento y nominaciones.

Aunque Ryan Gosling ha participado en cintas premiadas como “Drive” y ha sido nominado en dos ocasiones por la academia de Los Oscar, no ha conseguido llevarse el importante premio consigo.

Sin embargo, en 2016 consiguió el Globo de Oro a mejor actor por su papel como Sebastian Wilder en el musical “La La Land”; de igual forma a lo largo de su carrera artística ha recibido múltiples nominaciones.

