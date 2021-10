Ruby Rose fue despedida de Batwoman por su comportamiento, responde Warner

Las declaraciones de Ruby Rose sobre el “ambiente tóxico” en el set de grabación de Batwoman, que la llevaron a abandonar la serie, obtuvieron una réplica por parte de Warner Bros. Television, que asegura que la actriz fue despedida por su comportamiento.

Las publicaciones en Instagram de Rose iban dirigidas a personas como la showrunner de la serie de CW, Caroline Dries, aseí como los productores Greg Berlanti y Sarah Scheter.

Las acusaciones de la actriz, quien abandonó la serie después de la primera temporada, señalaban a los productores por obligarla a asistir a las grabaciones a pesar de una lesión en el cuello y de un tumor y lesión en las costillas que sufrió durante el rodaje.

“A mis queridos fans, por favor, dejen de preguntarme si volveré a esa asquerosa serie, no regresaré por ninguna cantidad de dinero ni teniendo una pistola en la cabeza... Tampoco renuncié. No renuncié, ellos arruinaron Kate Kane y destruyeron Batwoman, no yo, confesó la actriz esta mañana en su cuenta de Instagram.

Warner despidió a Ruby Rose por su conducta

La actriz y modelo habría causado su propio despido, según Warner.

Según informa The Hollywood Reporter, Warner Bros. Television, empresa matriz de CW, dijo en respuesta a las acusaciones de Rose hechas hoy que la actriz de 35 años fue despedida debido a su “comportamiento en el lugar de trabajo”, sin proporcionar más detalles sobre la razón de su despido.

Según el reporte, la cadena había recibido varias quejas por parte de la producción sobre el comportamiento de la protagonista de la serie, por lo que después de una “revisión exhaustiva” decidió no ejercer su opción de involucrar a Ruby en la segunda temporada de ‘Batwoman’.

¿De dónde es Ruby Rose?

Ruby Rose nació en Melbourne, Australia.

Ruby Rose nació en Melbourne, Australia, el 20 de marzo de 1985, aunque actualmente reside en Los Ángeles. La actriz protagonizó la primera temporada de ‘Batwoman’, pero anunció su salida de la serie antes del lanzamiento de la segunda temporada.

Javicia Leslie, quien interpretaba a Ryan Wilder, reemplazó a Ruby Rose en la temporada dos al tomar el manto de ‘Batwoman’. El papel fue finalmente tomado por Wallis Day, como una encarnación diferente de Kate Kane, quien había sufrido múltiples heridas tras un accidente de avión.

