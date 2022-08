RuPaul's Drag Race buscará a las mejores drag queens de México

La noticia ha causado gran furor entre los fanáticos del show liderado por RuPaul.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que World of Wonder diera a conocer que comenzará las audiciones para la primera temporada de Drag Race México, la versión azteca de RuPaul’s Drag Race, el famoso reality show de drag queen conducido por RuPaul.

De acuerdo a la información publicada por la productora estadounidense, todas las personas que estén interesadas en formar parte de la primera temporada tendrán hasta el próximo 26 de agosto para llenar un formulario extenso donde se presentará al personaje drag con el que se desea participar, además de explicar el concepto y orígenes del mismo.

World of Wonder aceptará audiciones hasta el próximo 26 de agosto.

Una vez llenado el formulario de World of Wonder, los interesados deberán esperar a recibir instrucciones para realizar un video de audición, el cual podrá ser enviado hasta antes del próximo 9 de septiembre. Dichas fechas nos hacen pensar que Drag Race México podría ser estrenado durante el 2023, aunque por el momento no hay nada confirmado.

En lo que surge nueva información, los fans han comenzado a especular el nombre de las drag queens que podrían formar parte de esta nueva versión e incluso se dice que Valentina podría fungir como host del programa. Recordemos que RuPaul’s Drag Race ya ha llegado a otros países como Reino Unido, Holanda, Australia, Canadá, España y Francia.

Drag Race México desata memes en redes sociales

La noticia causó gran furor entre los usuarios, quienes celebraron la llegada de Drag Race México con divertidos memes.

Fans aseguran que otros programas de drag como La Más Draga, Drag Latina y Toma Mi Dinerita se verán opacados con la llegada del show.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el anuncio de World of Wonder no pasó desapercibida para los fanáticos mexicanos, quienes hicieron que el hashtag #dragraceméxico se convirtiera en una de las principales tendencias de la red social Twitter.

Asimismo, hubo quienes dieron rienda suelta a su imaginación para crear divertidos memes, en los cuales se mofan de otros reality shows de drag mexicano como La Más Draga, Toma Mi Dinerita y Drag Latina, el reality show conducido por Ninel Conde que nunca se estrenó.

¿Dónde se puede ver RuPaul Drag Race?

Hoy en día, el reality show conducido por RuPaul goza de gran popularidad a nivel internacional.

RuPaul’s Drag Race puede verse en Netflix, Paramount+, Prime Video y Star+. No obstante, debes de saber que World of Wonder ofrece una mejor experiencia del reality show de RuPaul a través de su app WOW+, en la cual podremos encontrar todas las temporadas, así como las ediciones especiales, backstages y ediciones internacionales, todo por $101 al mes.

