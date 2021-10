Robert Downey Jr. escribe emotivo mensaje para al MCU

Incluso después de una carrera de décadas, Robert Downey, Jr. probablemente será recordado principalmente como Tony Stark, el superhéroe que inició el Universo Cinematográfico de Marvel y ayudó a reinventar la película de acción moderna.

No sorprende, entonces, que cuando llegó el momento de escribir una historia autorizada de la primera década y el cambio de las películas de Marvel, Downey fuera el hombre elegido para escribir el epílogo.

Dándole efectivamente la "última palabra" sobre el desarrollo de las películas más importantes del cine. franquicia moderna. Y lo que eligió hacer con él fue hacer una pregunta: ¿quién es responsable del desarrollo y el éxito de Marvel Studios?

El mensaje de Robert Downey Jr.

El actor fue el elegido para dar el emotivo mensaje

En última instancia, difunde el amor, prodigando elogios a varias de sus coprotagonistas y esperando con entusiasmo la próxima generación de estrellas de Marvel. En una sincera entrada, Downey también agradece a los cineastas, productores y fanáticos por hacer posible su viaje como Tony.

"Lee y Kirby lo soñaron y lo desarrollaron, más o menos. Ziskin, Raimi y Maguire le dieron vida, prácticamente", escribió el actor, en parte. "Entonces Favreau consiguió que Feige, Arad y D'Esposito vendieran la idea de mí como Tony. Para que no lo olvidemos, yo no era un candidato ideal para el papel, y mucho menos la primera opción. Más de cuarenta, no muy alto, moreno, o guapo, diablos, si hubiera estado sobrio tanto tiempo. Maldito milagro de descuido, para ser honesto ".

Compartiendo algunas anécdotas inspiradoras de la creación del primer Iron Man , Downey habló sobre cómo esa película no podría haber sido igual sin Terrence Howard, Jeff Bridges ... y Gwyneth Paltrow, quien estaba allí cuando el director Jon Favreau dijo que de repente se dio cuenta la película iba a funcionar.

"Jon entonces creó una cultura que invitaba a inspiraciones a través de una red nebulosa de discusiones que desnudaban el alma, humor obsceno, fragilidad, neurótica, taciturno y un vértigo rotundo y borracho", escribió Downey, llamando al enfoque de Favreau "el Anti-Proceso".

También elogió a Chris Hemsworth y Chris Evans, quien será la voz de Buzz Lightyear, diciendo que eran parte integral del éxito de Marvel, pero de inmediato planteó una pregunta: ¿cómo se logra que los Vengadores funcionen?

"Cuando Thor , y luego Cap , salió sano y salvo, esto de los Vengadores parecía inevitable. Pero espera, tres héroes, tonos e influencias separados, ¿cómo podrían todos ser colocados en una cuarta dimensión de la mesa de trabajo?" Escribió Downey. "Supongo que la respuesta fue obvia, en retrospectiva. Agregue Johansson, Renner y Ruffalo a la mezcla, y aplique una dosis generosa de Whedon. Hasta la fecha, fue la trifecta de disparos de dados más grande que se haya intentado jamás. Está bien, eso también funcionó ... .¿Qué sigue? Lavar, enjuagar, repetir ... la carrera de relevos más larga de creativos con ideas afines en la historia del cine ".

Llamó a Guardianes de la Galaxia , Ant-Man y Doctor Strange "Logros culminantes adicionales" y las estrellas Chris Pratt, Paul Rudd y Benedict Cumberbatch "los mariscales de campo del tercer trimestre que permitieron de manera crucial que la aeronave flotara aún más alto".

Mientras escribía después, está bastante claro que Chadwick Boseman aún no había fallecido. Downey habló sobre su hijo corriendo por la casa con un traje de Pantera Negra , y recordó que el director Ryan Coogler asistió a una proyección a medianoche de Iron Man en 2008, diciendo: "y ahora, él es la vanguardia de un cambio de paradigma retrasado en Hollywood. "

"Cualquier crédito que me corresponde se comparte con mis directores John, Shane, Joss, Anthony y Joe, quienes han mantenido a Tony evolucionando lo suficiente como para mantener mi interés durante más de una década", escribió el actor sobre sus propias contribuciones, resumiendo el "quién o qué" merece el crédito de Marvel a dos componentes.

"Feige es el Qué, que se traduce libremente como galvanizador, sabueso, chamán, Oz, lo que sea; sin embargo, como la mayoría de 'lo que es, es una hidra de tres cabezas", escribió Downey, presumiblemente perdiendo la ironía de la metáfora de HYDRA. "Alsonso y D'Esposito son intercambiables con Kevin, dependiendo de la severidad del desafío físico de la producción, o del trabajo indescriptiblemente agotador de reproducir efectos visuales al tambor ensordecedor de los plazos".

"El Quién, eres TÚ", agregó. "Si llegaste a los 'créditos finales' de esta edición de aniversario, es probable que seas un fan, así que ahí está tu huevo de Pascua, queridos ... ¡un espejo!"

Para terminar, ofreció un objetivo bastante elevado para el MCU:

"Espero que estas películas hayan evocado un diálogo sobre la igualdad, la justicia, la libertad, la aceptación de la diversidad y la lucha contra la intolerancia con el poder de la asociación, el sacrificio y el amor".

