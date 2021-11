Rob Zombie revela el monstruoso logo de su remake de Los Munsters

Rob Zombie compartió un primer vistazo al logotipo de su remake de la película de Los Munsters.

Estampado en el respaldo de la silla de director, el logo hace eco del de la serie original, aunque con una notable simplificación en las letras y la adición de algunas telarañas púrpuras.

"Una vista de mi silla frente a los monitores", escribió Zombie para acompañar la imagen.

Previamente Rob Zombie había compartido el primer vistazo al elenco en maquillaje así como la icónica mansión de la serie.

El legado de Los Munsters

Creado por Allan Burns y Chris Hayward, Los Munsters debutaron en CBS en 1964, centrándose en una familia de pastiches de monstruos de Universal. El programa duró dos temporadas y 70 episodios, concluyendo en 1966.

Además de las películas anteriores con el elenco original, The Munsters generó un especial animado en 1973 y una serie secuela llamada The Munsters Today que se desarrolló entre 1988 y 1991.

También hubo dos intentos fallidos de reinicios de TV, uno de Bryan Fuller y otro de Seth Meyers, así como un reinicio fallido de la película de Keenan Ivory, Marlon y Shawn Wayans.

"No le tengo miedo a los reinicios y las reimaginaciones, tengo miedo a las malas", dijo Fuller sobre su proyecto, titulado Mockingbird Lane, en 2012.

"Pensé que ahora era un buen momento para ver un programa sobre una familia de monstruos". haciendo cosas monstruosas. Con el piloto, verás que se trata de monstruos, pero también de padres que intentan crear un camino para su hijo que sea un poco diferente ".

Poco después de que el programa fuera rechazado, el entonces presidente de NBC Entertainment, Bob Greenblatt, dijo: "¿Este programa se presentará de nuevo? Tal vez, no lo había pensado. No estoy diciendo que tal vez no volvamos a probar otra versión de Los Munsters, es una buena idea, solo tenemos que averiguar cómo hacerlo bien ".

En 2021, se confirmó oficialmente el reinicio de la película Munsters de Zombie, que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo. "¡Atención, furúnculos y demonios!" Zombie escribió en ese momento.

"¡Los rumores son ciertos! ¡Mi próximo proyecto cinematográfico será el que llevo 20 años persiguiendo! ¡THE MUNSTERS!" La película está protagonizada por Jeff Daniel Phillips como Herman Munster, Sheri Moon Zombie como Lily Munster y Dan Roebuck como el abuelo Munster, con Jorge García, Richard Brake y Cassandra "Elvira" Peterson.

Los Munsters llegan a los cines y a Peacock en el otoño de 2022.

