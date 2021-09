Rick y Morty Temporada 6: Lo que sabemos hasta ahora

La temporada más reciente de Rick y Morty tuvo todas las locas aventuras intergalácticas que los fanáticos esperan de la serie. Finalmente tuvimos la oportunidad de conocer al némesis de Rick, el Sr. Nimbus.

La familia Smith tuvo la oportunidad de operar un robot gigante parecido a Voltron hasta que la codicia y la corrupción se apoderaron de ellos. Y Morty aprendió una valiosa lección sobre cómo nunca debes usar el equipo de trabajo de tus padres para autogratificarte.

Fue una temporada de cambios para la familia Smith, y considerando el final de suspenso de la temporada 5, las cosas solo se volverán más locas a partir de aquí. Tiene sentido que el programa supere los límites de lo que es posible con una comedia de situación animada, especialmente después de un pedido sin precedentes de 70 episodios.

Todavía tienen 50 episodios en esa renovación para completar, así que espere muchas más locuras por venir. Esto es lo que sabemos hasta ahora en el futuro inmediato de la sexta temporada de "Rick y Morty".

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Rick y Morty Season 6?

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Rick y Morty Season 6?

No hay una fecha de lanzamiento firme y dura para la sexta temporada de "Rick y Morty", pero eso no impedirá que nosotros y los fans especulemos salvajemente. En el pasado, realmente estaría en el aire. A veces, el programa no emitía nuevos episodios durante años seguidos.

Sin embargo, parece que la producción se ha vuelto más estable en los últimos tiempos, e incluso ha habido confirmación de algunos de los miembros del elenco de que el nuevo "Rick y Morty" podría llegar más temprano que tarde.

Spencer Grammer, quien brinda la voz de Summer, habló en una entrevista en agosto de 2021 sobre cómo los escritores de "Rick y Morty" ya estaban trabajando duro en la Temporada 6 y que probablemente comenzarían a trabajar en la Temporada 7 en un futuro cercano.

Ahora que el programa no tiene que esperar una orden de renovación, el equipo puede comenzar a trabajar de inmediato en la siguiente serie de episodios. Como tal, no sería una sorpresa si viéramos salir la temporada 6 en algún momento durante el verano o el otoño de 2022.

¿Qué personajes podemos esperar que aparezcan en Rick y Morty Season 6?

¿Qué personajes podemos esperar que aparezcan en Rick y Morty Season 6?

Contiene spoilers del final de la quinta temporada de "Rick y Morty".

Podemos esperar que los sospechosos habituales aparezcan en la temporada 6 de "Rick y Morty". Espere que Rick, Morty, Summer, Beth y Jerry regresen para más travesuras extrañas. Hay otros personajes recurrentes que serían inclusiones intrigantes dados sus arcos a lo largo de la temporada 5.

La última vez que vimos al enamoramiento de Morty, Jessica, fue en el episodio de estreno de la temporada pasada. Pasó de un interés amoroso estándar a un dios del tiempo, y puede continuar con ese arco en el futuro. Puede que ya no se contente con ser la niña bonita de la escuela ahora que ha visto pasar siglos ante sus ojos. No está claro si ganó alguna habilidad especial con su nuevo estado, pero anticiparíamos el programa para explorar ese acertijo en algún momento.

Otro jugador importante de la temporada 5 que esperamos regresar es Evil Morty. No se le ha visto desde la temporada 3, pero hizo un gran regreso en el final de la temporada 5 cuando se liberó de la curva finita central. Es un desarrollo significativo y es probable que el programa no se eche a perder. Así que una cosa está clara: no hemos visto lo último de Evil Morty.

¿Cuál es la trama de la temporada 6 de Rick y Morty?

¿Cuál es la trama de la temporada 6 de Rick y Morty?

La última vez que vimos C-137 Rick y Morty, se alejan volando de la Ciudadela, que una vez más ha sido destruida. Además de eso, Rick se ha quedado sin jugo del portal, por lo que no pueden simplemente teletransportarse de camino a casa. Tendrán que encontrar un lugar seguro para aterrizar la nave, e incluso si regresan a la Tierra, ahora hay una tonelada de Mortys atrapados dentro de esta dimensión.

Otro problema al que se enfrenta el dúo titular involucra a Rick creando más jugo de portal. Con la Ciudadela desaparecida, es posible que no le resulte tan fácil saltar a través de realidades. Por supuesto, tal vez ese sea el plan. Quizás los escritores de "Rick y Morty" quieran desafiar a Rick, y también explicaría por qué su arma de portal no se usó tanto en la temporada 5 en comparación con lo que hemos visto en temporadas anteriores.

Luego está el Evil Morty de todo. Ahora existe en un multiverso donde no todos los Rick son el hombre más inteligente que jamás haya vivido. ¿Estará contento con una existencia normal? ¿Querrá vengarse de los indefensos Ricks que no tienen acceso a un montón de artilugios? Es probable que surjan las respuestas a estas preguntas, además de más información sobre el bebé incestuoso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!