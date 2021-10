Revista Empire confirma a Sandman y Lagarto en Spider-Man No Way Home

La revista Empire ha confirmado que los villanos Sandman y Lagarto formarán parte de los 6 siniestros en la tan esperada cinta Spider-Man No Way Home.

Los fanáticos han creado miles de teorías con base a los rumores de la cinta y mismos que poco a poco se han ido confirmando por fuentes oficiales.

Incluso mucho se ha especulado sobre el segundo tráiler de la cinta y donde podríamos tener el primer vistazo a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles del hombre arácnido.

Revista Empire ha confirmado a Sandman y Lagarto

Es oficial, tenemos completo al equipo de los 6 siniestros que Peter Parker deberá enfrentar, siendo el Duende Verde, Electro, Dr. Octopus, Misterio, Sandman y Lagarto.

Fue gracias a la revista Empire donde mencionaron la vuelta de dichos villanos y mismos que pertenecerían a su respectivo universo cinematográfico.

Respecto a confirmar la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield no se dijo nada, pues sería un bombazo que el propio Sony se ha estado guardando hasta la publicación de la película.

¿Cuándo se estrena Spider-Man No Way Home?

SpiderMan No Way Home tiene fecha de estreno para el 17 de diciembre de este año, fecha en la que sabremos si Andrew Garfield y Tobey Maguire regresarán una vez más al traje de súperheroe.

Cabe resaltar que hasta el momento ni la producción ni los actores han confirmado su participación en la cinta del trepamuros.

Como pudiste notar, siguen altas las expectativas sobre la cinta de Spider-Man No Way Home y no nos quedará más que esperar hasta diciembre para saber si el Multiverso será real o no.

