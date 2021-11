Revelan una escena eliminada de Harry Styles en "The Eternals"

Marvel sorprendió a los fans con la sorpresiva aparición de Harry Styles en The Eternals en una escena post-créditos, pero una publicación de Lia Mchugh, quien da vida a Sprite, reveló que existe una segunda escena del cantante en la película.

En la foto, McHugh posa junto a Richard Madden y Styles. El trío vestía ropa similar a una bata que todo el grupo usó en la escena de apertura de la película, pero el cantante no se encontraba en esa secuencia, por lo que sería una escena eliminada.

Harry Styles debutó en el UCM con "Eros"; aunque en "The Eternals" tuvo solo una escena oficial (además de la escena eliminada revelada por Mchugh) se espera que su personaje vaya tomando importancia mayor importancia en entregas futuras.

Harry Styles en "The Eternals"

Como te compartimos en La Verdad Noticias, recientemente Harry Styles habló por primera vez de su debut actoral en Marvel Studios donde dio vida al hermano de Thanos, villano principal de la Saga del Infinito del UCM.

“Solo aparezco al final, pero, ¿quién no ha crecido queriendo ser un superhéroe? Fue una gran experiencia”, explicó el ex-integrante de One Direction, quien supuestamente regresaría para la secuela no confirmada de la película.

Sobre la llegada del cantante a The Eternals, Nate Moore, productor de la película dijo que: "Es un mayor riesgo para Harry Styles estar en esta película que para nosotros elegir a Harry Styles".

"Tomar el volante sobre este personaje realmente inesperado que sabe que es vagamente problemático, creo que fue un acto de fe más grande para él", agregó al explicar que su fanbase pudo no haber aceptado su debut como actor.

¿Cuánto dura Eternals Marvel?

The Eternals de Marvel

Aunque "The Eternals" tuvo una duración de 2 horas y 37 minutos, Harry Styles apareció apenas unos segundos en escena. Al respecto, te revelamos el significado de las escenas postcréditos de Eternals y quienes aparecieron.

