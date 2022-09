Revelan tráiler de ‘I Wanna Dance With Somebody’, la biopic de Whitney Houston

Primer vistazo al tráiler de ‘I Wanna Dance With Somebody’

Oficialmente han revelado el primer avance oficial para ‘I Wanna Dance With Somebody’, la cinta biográfica que contará la obra y desgracia de Whitney Houston, una de las intérpretes más valiosas del medio.

Sony se ha encargado de producir la película con los herederos de Whitney; su cuñada, Pat Houston y Clive Davis, misma que ya tiene su avance.

Y es que con la avalancha de biopics como 'Elvis' y 'Rocketman', los fanáticos de la cantante agradecen la oportunidad de poder admirar sus logros pero ahora en la gran pantalla.

Después de varios meses de espera por fin tenemos el primer avance de I Wanna Dance With Somebody y podemos decirles que luce espectacular.

“De niña del coro de Nueva Jersey a una de las artistas más vendidas y premiadas de todos los tiempos, el público se adentra en un viaje inspirador, conmovedor -y muy emotivo- a través de la vida y la carrera de Houston, con actuaciones sorprendentes y una banda sonora de los éxitos más queridos del icono como nunca antes los habías escuchado”, Dice el comunicado de Sony sobre la biopic de Whitney Houston

La cinta está protagonizada por Naomi Ackie, conocida por interpretar a Bonnie en The End of the F***ing World y a Jannah en el episodio IX de Star Wars.

¿De qué murió Whitney Houston?

¿De qué murió Whitney Houston?

Fue un 11 de febrero cuando la industria del espectáculo se sacudió con la repentina muerte de Whitney, una de las cantantes más prolíficas de todos los tiempos y quien habría marcado una época con su potente voz.

La causa oficial de su muerte fue dictada por ahogamiento tras haber encontrado su cuerpo en una tina y todo ello por consumo excesivo de cocaína.

Whitney Houston trascendió más allá de su muerte, desde aquel fatídico día de febrero su nombre quedó labrado en los libros de historia de la música.

