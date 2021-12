Revelan que Venom: Let There Be Carnage es una de las peores películas

La película Venom: Let There Be Carnage se ha convertido en una de las peores películas, así lo ha mencionado la crítica especializada, está en la lista de lo peor del año, pues a pesar de que el proyecto de Marvel fue un éxito, la cinta no logró convencer a la crítica.

La segunda película del simbionte logró sorprender a los fanáticos ya que mostró una conexión con Spider-Man, personaje interpretado por el actor de Hollywood Tom Holland en una escena post crédito, pero la revista Variety la incluyó en la lista de las peores películas.

El pasado mes de octubre te compartimos en La Verdad Noticias que Venom 2 logró el mayor ingreso en taquillas desde que inició la pandemia, pues cuando fue la primera semana de estreno recaudó 80.3 millones de dólares; la cinta se estrenó exclusivamente en cines.

Nombran a Venom: Let There Be Carnage como una de las peores películas

Venom: Let There Be Carnage no convenció a la crítica

El medio especializado mencionó que es una secuela descuidada, una de las peores películas del canon de Marvel, de igual forma comentan que el regreso de Tom Hardy como Eddie Brock prometió subir la apuesta al presentar a Carnage.

De igual forma mencionan que debieron abordar lo que se hizo mal en la cinta anterior, comenta la crítica que debió haber sido un enfrentamiento mutante épico, pero se vio socavado por una dirección incoherente y un CGI.

Cabe mencionar que Sony confirmó una tercera película, por lo que la historia del simbionte continuará en la pantalla grande. La ejecutiva de Marvel, Amy Pascal indicó que las historias del UCM están entretejidas, cada producción que se estrena es una pieza en su rompecabezas que deben calzar perfectamente.

¿Cuándo sale Venom 3?

Venom 3 podría llegar a los cines en el 2024

Han mencionado que la tercera cinta está previsto a finales del 2024, por lo que han surgido teorías de lo que tratará la historia, señalan que el factor que provocaría la pelea de Spider-Man y Venom, es sobre el recuerdo de su muerte a manos de Tobey Maguire en el universo de Sam Raimi.

Por otro lado, multiverso con el encantamiento del Doctor Strange, Venom además de que termina en el mundo de Peter Parker, personaje interpretado por Tom Holland, tiene recuerdos del Hombre Araña acabando con su vida, lo que provocaría que él quiera destruirlo.

Recordamos que la película Venom: Let There Be Carnage se estrenó el pasado mes de octubre de este 2021 en México y logró sorprender a los fanáticos, mientras tanto algunos fans han disfrutado del esperado lanzamiento de Spider-Man: No Way Home.

Con información de La República.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!