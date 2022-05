Revelan primeras críticas de Top Gun: Maverick

La película Top Gun: Maverick protagonizada por Tom Cruise ha dejado emocionados a los usuarios, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos cuáles fueron las primeras críticas de la cinta que llegará a los cines el próximo 26 de mayo.

La cinta es dirigida por Joseph Krosinski, además compartirá estreno con Obi-Wan Kenobi, una serie que estará disponible en la plataforma streaming de Disney Plus, motivo por el cual los internautas podrán disfrutar de los nuevos proyectos que llegan a finales de este mes.

A principios de mayo te compartimos el tráiler de película con Tom Cruise. Este proyecto ha sido muy esperado por los fans, pues es la secuela de la clásica película que se lanzó en el año de 1986, por lo que marcará el regreso de la estrella de Hollywood a la gran pantalla.

Primeras críticas de la película Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick llegará a los cines a finales de mayo de 2022

La prensa ha dado a conocer las primeras críticas, pues AV Club indicó que la cinta supera a la original, y que el actor domina la pantalla por su potencia de estrella que ilumina toda la cinta. Por su parte, Variety comentó que está diseñada para recrear muchos placeres de la original.

De igual forma mencionó que satisface el deseo de ir realmente rápido. Mientras que Indie Wire que los críticos más feroces tendrán que admitir que le echarán de menos cuando no esté. Por otro lado, The Hollywood Reporter escribió: "Dependerá de lo dispuesto que estés a desconectar del mundo real".

El sitio IGN comentó que es un regreso bienvenido a unos tiempos cinematográficos más sencillos. Collider dijo que la película mejora la original en todos los aspectos imaginables, lo que podría convertirla en una de las mejores secuelas jamás realizadas.

USA Today mencionó que la cinta es una clase de película que ya no se hace, y The Wrap aseguró que la cinta te pide que no pienses en nada por un solo momento, para que los espectadores estén dispuestos a desconectar ese nivel.

¿Qué aviones salen en Top Gun?

Película protagonizada por Tom Cruise

Algunos usuarios se han cuestionado qué tipo de avión sale en la película, por lo que han mencionado que es un avión hipersónico ficticio. El avión llamado Darkstar, ha sido diseñado por Skunk Works, brazo de investigación avanzada de Lockheed Martin, responsable de aviones de vanguardia como los aviones invisibles.

Cabe mencionar que la película Top Gun: Maverick ha sido esperada por los fans, quienes disfrutaron de la primera película que se lanzó en el año de 1986. Aquel proyecto se convirtió en una de las películas clásicas favoritas por los fans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!