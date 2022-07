Revelan las primeras reacciones de prueba para 'The Flash' con Ezra Miller

Estas son las primeras reacciones de la cinta con Ezra Miller

'The Flash' ha tenido una proyección de prueba ante un reducido y selecto grupo de personas, quienes con toda franqueza hablan de la cinta como el próximo gran evento del DCEU.

Con la presencia de dos Batman distintos, el de Affleck y Keaton, una Supergilr de Sasha Calle y el regreso del personaje de Faora con Zero, lo que está garantizado es la epicidad de la misma.

Más allá de la polémica que se ha desatado con Ezra Miller, ahora todo apunta a que el actor continuará en el papel principal y no sufrirá un recast como tanto se ha pedido.

Estas son las reacciones más destacables que circulan en redes sociales como Twitter, las cuales destacan por la epicidad descrita en la cinta.

“Las reacciones de visualización de prueba de The Flash fueron abrumadoramente positivas. Esta película es una gran ganadora”: BlackMajikMan90

Sobre Ezra Miller como The Flash:

“Ezra es genial como Flash (y también las variantes que interpreta). El corazón de la historia es Barry Allen. Por mucho que haya viajes en el tiempo y cosas del multiverso, la historia sigue centrada en Barry”.

Sobre Sasha Calle como Supergilr:

“Supergirl de Calle es 100% destacada. Lo único es el tiempo de pantalla limitado. Te irás con ganas de más y definitivamente sentirás que podría haberse quedado más tiempo”.

Habrá enfrentamiento entre Zod y Supergirl:

“Hay una escena entre ZOD y SUPERGIRL que es una de las mejores secuencias de acción de la película. Recuerda mucho a Man of Steel”.

Sobre Michael Keaton como Batman:

“Keaton fue bastante rudo y obtuvo la mayor cantidad de aplausos de la multitud. Hizo algunos chistes como le gusta hacer a él. Tiene algunos dispositivos nuevos, pero en su mayoría son las cosas que ya has visto, excepto un nuevo jet”.

Sobre Ben Affleck como Batman:

“Tiene una gran escena de persecución como Batman. Bruce parecía menos torturado en esta película. Más introspectivo y en paz con su pasado y su camino en la vida”.

Ahora, lo que más destaca en la cinta es la conexión que esta dejará, pues confirman la presencia del velocista en los eventos de Black Zero del 2013.

“Batman no era el único héroe ayudando en Metrópolis durante los eventos del Black Zero en 2013. Nuestro FLASH tambien estaba ahí y tenía un traje casero”.

¿Cuándo se estrena The Flash?

Inicialmente la cinta se estrenaría a finales de este año, sin embargo una serie de decisiones ejecutivas la llevaron hasta junio de 2023.

En concreto la productora anunció que dicha cinta y “Aquaman and The Lost Kingdom” se estrenarán hasta el 2023 y no a finales de este año como se tenía presupuestado.

Además de lo antes dicho, 'The Flash' es catalogada como el gran evento del DCEU y el cual pretende sentar las bases de cara al futuro en las próximas cintas del estudio.

