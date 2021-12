Revelan el trailer final de ‘The Matrix Resurrections’

La espera está a punto de terminar y pronto podremos saber qué pasará en la nueva película universo de The Matrix, y a tan solo días de su lanzamiento Warner Bros. lanzó el trailer final de ‘The Matrix Resurrections’ y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Será dos años después de la confirmación del nuevo proyecto de Lana Wachowsk que la cinta llegará a la pantalla grande, pero ¿qué podemos esperar en esta nueva entrega? Una de las dudas legítimas por parte de los fans es ¿por qué es una secuela de la primera?, ¿qué sucede con Reloaded y Revolutions?

Apenas hace unas semanas Warner Bros. lanzó el póster oficial de la película creada por las Hermanas Wachowski en el que se muestra a su elenco principal en lo que parece ser el interior de la Matrix, y fue hasta este lunes que la compañía nos dejó ver el último vistazo previo a su lanzamiento.

Trailer final de ‘The Matrix Resurrections’

La cinta llegará a los cines a finales de diciembre.

Recordemos que en el primer tráiler de la cuarta película de Matrix vimos a Thomas Anderson dentro de la Matrix, por lo poco que logramos ver éste estaba dentro de la Matrix, y cuando despertó, tomó el alter ego de Neo para convertirse en el Elegido que salvaría a todos los que estuvieran conectados.

Mientras que en el trailer final, ya entendemos un poco más de lo que pasará, pues vemos a Neo atrapado con la necesidad de ser liberado una vez más junto a Trinity. Conforme se revelando la verdad, Thamos comienza a recordar quién era cuál es su propósito.

Algo que llamó la atención fue ver a Neo fuera de la simulación, quien sorprendió con un look completamente diferente a lo que Keanu Reeves nos tiene acostumbrados en los últimos años.

¿Cuándo se estrena The Matrix Resurrections?

La cuarta película de Matrix está programada para llegar a los cines el 22 de diciembre de 2021. La cinta fue dirigida por Lana Wachowski, quien estuvo encargada de las tres primeras entregas: The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. Aquí te dejamos el trailer final de ‘The Matrix Resurrections’.

