Revelan el primer tráiler del live-action 'Winnie the Pooh: Blood and Honey'

Lanzan el primer tráiler de Winnie the Pooh: Blood & Honey

El primer tráiler, de 'Winnie the Pooh: Blood & Honey’ ha llegado; demuestra lo aterradora que será la historia y muy alejada a lo que se conoce del personaje.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que los derechos de la caricatura de Winnie the Pooh, ahora son de dominio público, por lo que su próximo live-action será muy distinto a su historia original.

Como era de esperarse el primer trailer de la historia ha causado mucha controversia ya que dejó ver que el filme será muy sangriento.

Estrenan primer tráiler de Winnie the Pooh Blood and Honey

Primer tráiler de Winnie the Pooh Blood and Honey

El pasado 31 de agosto que se dio a conocer el primer vistazo de la película Winnie the Pooh Blood and Honey y se pudo conocer que la historia girará en torno a un grupo de jóvenes que llegarán al “Bosque de los cien acres”, el cual fue conocido en la caricatura original.

Según se muestra, los personajes se llevarán una sorpresa que tiene que ver con el oso, que ahora estará convertido en un asesino.

Como era de esperarse, el hecho de que el primer proyecto del personaje fuera de los estudios de Disney sea una película de terror, ha generado gran controversia.

¿Cuándo se estrena Winnie the Pooh Blood and Honey en México?

¿Cuándo se estrenará Winnie the Pooh: Blood & Honey?

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno de Winnie the Pooh Blood and Honey en ningún país, sin embargo se espera que llegue a las pantallas en temporada de Halloween.

De igual manera se desconoce si Winnie the Pooh: Blood and Honey llegará a los cines o se transmitirá por algún servicio de streaming.

Lo que es un hecho es que la historia de “Winnie the Pooh Blood and Honey” dará una nueva cara al tierno osito come miel de Disney.

