Revelan el nombre del villano que Doctor Strange enfrentará en su nueva película

Doctor Strange in the multiverse of madness se perfila para ser una de las mejores películas de Marvel en 2022, pues nos traerá una serie de cambios y nuevos personajes, así como el regreso de otros como Scarlet Witch y un amenazante enemigo que pondrá en peligro al multiverso.

Durante la primera película Stephen Strange se enfrentó a Dormammu, un ser místico que amenazaba la realidad, y aparentemente estos serán los tipos de enemigos que enfrentará el antiguo hechicero supremo, pues su nuevo enemigo sería similar.

Aunque en un principio se dijo que Shuma Gorath sería el némesis de Strange en la película, ahora Marvel Studios ha confirmado que el villano de la segunda entrega sería una criatura llamada Gargantos.

Revelan nombre del villano de Doctor Strange in the multiverse of madness

Así se vería Gargantos en el MCU

En una serie de artes promocionales, se confirmó que el villano al que se enfrentará Doctor Strange sería Gargantos, una criatura marina la cual siempre ha sido vinculada con Namor, personaje que aparecerá en Black Panther: Wakanda Forever, y podría ser una de las primeras confirmaciones de la llegada de los mutantes.

Asimismo, se dijo que en la película tendríamos campos de Charles Xavier e incluso Wolverine, por lo que la cinta ya es muy esperada por los fans, quienes se quedaron con más ganas del multiverso tras los sucesos vistos en No Way Home.

¿Quién es Gargantos, el villano de Doctor Strange?

Este villano apareció en Marvel hace más de 50 años

El personaje no es muy conocido, pues en los cómics sólo ha tenido dos apariciones, en su debut del año 1969 en The sub-mariner #13 y en X-Factor annual #4 de 1989, siendo el verdugo de un continente submarino llamado Lempira, siendo bastante poderoso y aparentemente en su versión del MCU tendrá nuevas habilidades.

Hasta el momento no se sabe más del personaje, pero su enfrentamiento contra Doctor Strange podría ser el que encamine al héroe para convertirse en el nuevo líder de los Avengers, como se ha sugerido en los últimos meses.

