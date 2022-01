Retraso de Morbius es para añadir al “Spider-Man” de Andrew Garfield, aseguran

Andrew Gafield sería el motivo del retraso de Morbius

Siguen saliendo los rumores sobre el posible retraso de Morbius en cines y ahora todo parece apuntar a que Sony apostará por traer una vez más al Spider-Man de Andrew Garfield.

En ese aspecto todo podría tener lógica, pues el éxito de ver a Andrew en la pantalla grande le resultó con grandes ingresos millonarios a la taquilla de Marvel y Sony.

Todo ello es interpretado como el resultado de la campaña que en redes sociales exige el regreso de Andrew Garfield como Spider-Man en una nueva cinta.

El día de ayer Marvel y Sony sorprendieron al anunciar de nuevo, un retraso en cines para la cinta de Morbius, que originalmente iba a llegar en finales de enero.

Sin explicación alguna todo apuntaba a que se trataba por la nueva ola de contagios en los Estados Unidos, su principal mercado económico.

Sin embargo todo ha tomado una nueva dirección, pues insiders aseguran que el verdadero retraso de la película se debe a que agregaran al Spider-Man de Andrew Garfield en la cinta, esto tras la recepción del personaje en No Way Home y a la campaña mediática para una tercera entrega de The Amazing Spider-Man.

¿Cuándo se estrena la cinta en cines?

Tras un nuevo retraso en su publicación, el 1 de abril de este año llegará la cinta a todas las salas de cine del mundo.

La cinta protagonizada por Jared Leto ha sufrido retrasos desde hace dos años y ahora nuevamente tendrá que hacerse de esperar para conocer el producto final.

Tras el retraso de Morbius, ahora llegaría a los cines el 01 de abril de este año, siempre y cuando las condiciones por la pandemia y el detonante de la Variante Ómicron así lo permitan.

