Reshoots de Doctor Strange 2 finalizan ¡Habrá más cameos en la película!

Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness incluirá más cameos y presentará nuevos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel después de una serie de re-grabaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas.

Si bien los personajes que aparecerán en la secuela de Doctor Strange no han sido confirmados, las fuentes informan que la película se divertirá más con el multiverso Marvel tras el éxito de Spider-Man: No Way Home.

Anteriormente, Benedict Cumberbatch reveló porque Doctor Strange 2 estaba en regrabaciones después de que se confirmará que incluirán más cameos e introducciones de personajes de lo que se pretendía originalmente.

¿Por qué Doctor Strange 2 tuvo regrabaciones?

Doctor Strange 2 finaliza sus regrabaciones

A mediados de noviembre de este año, Marvel anunció regrabaciones para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que de acuerdo a la estrella de la película se debió a problemas logísticos debido a la pandemia de coronavirus aún en curso.

"Estamos en medio de nuevas filmaciones y estamos trabajando increíblemente duro para hacer que un cronograma funcione para aprovechar todo el potencial de la película", explicó Bennedict Cumberbatch en entrevista previa.

"(Hay) partes que queremos hacer mejor, pero también que eran simplemente imposibles de hacer [...] Nos retrasamos mucho en la producción por (COVID-19). Afortunadamente, no demasiado. Aunque todo es un poco más lento", agregó.

Fecha estreno Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 6 de mayo de 2022. Y si te preguntas, ¿qué personajes del MCU podría incluir Doctor Strange 2? En La Verdad Noticias te revelamos los cameos confirmados hasta el momento.

Doctor Strange 2 contara con el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlet Witch, y Xochitl Gomez también hará su debut en MCU en la película, como America Chavez / Miss America.

