Reporteros de EE.UU ya vieron los primeros 40 min de Spider-Man: No Way Home

Marvel Studios ha realizado la primera, y única, proyección de prensa de Spider-Man: No Way Home, aunque solamente los primeros 40 minutos de la película fueron revelados a los periodistas de Estados Unidos.

Sin embargo, sitios como Big Screen Leaks aseguran que la prensa americana podrá ver el resto de la película en algún punto de la próxima semana. La proyección limitada es otra estrategia de Marvel para evitar filtraciones y spoilers.

Esto se debe a la filtración de 'Eros' era el personaje con el que Harry Syles debutó en el UCM, que tuvo lugar después una proyección de prensa de The Eternals previa al estreno mundial de la cinta.

¿Ya hay spoilers sobre Spider-Man?

Villanos de Spider-Man: No Way Home

La gran pregunta sobre No Way Home, que podría ser la razón detrás de los esfuerzos de Marvel por ocultar la película, es si realmente aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield junto al spiderman de Tom Holland.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en redes sociales han circulado varias fotos y vídeos supuestamente confirmando la presencia de los actores en la película aunque Andrew Garfield insiste que no estará en Spider-Man No Way Home.

Mientras los actores, así como Marvel Studios y Sony Pictures niegan la presencia de los spiderman originales, se ha confirmado que Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx retomarán sus papeles como villanos de las sagas pasadas.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home estrena el 15 de diciembre

Después de que Spider-Man: No Way Home volvió a cambiar su fecha de estreno en México, la película finalmente llegará a cines el próximo 15 de diciembre después de una preventa que colapsó las páginas de Cinepolis y Cinemex.

