Reparto de Severance: ¿Quién protagoniza la serie de Apple TV+?

La nueva serie de APPLE TV+, Severance, cuenta la historia de un procedimiento ficticio de modificación de la memoria. El thriller llegó a las pantallas por primera vez en febrero de 2022.

¿Quién protagoniza Severance?

Adam Scott como Mark Scout

Nacido el 3 de abril de 1973, Adam Scott es actor, comediante, productor y podcaster.

Más conocido por su papel de Ben Wyatt en Parks and Recreation , Scott también ha aparecido en películas como Step Brothers, The Aviator y Hot Tub Time Machine 2.

Zach Cherry como Dylan

Zach Cherry es actor y comediante. A lo largo de su carrera, ha protagonizado producciones como Duncanville, Crashing y I Feel Bad. Cherry también ha aparecido en papeles en Succession, Living With Yourself y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Britt Lower como Helly

Nacida el 2 de agosto de 1985, Britt Lower es una actriz de Illinois. Ha aparecido en Unforgettable, Man Seeking Woman y Casual.

Tramell Tillman como Seth Milchick

Tramell Tillman es un actor, conocido por su trabajo en Dietland y Elementary.

Jen Tullock como Devon

Jen Tullock es actriz y escritora, conocida principalmente por su trabajo en Before You Know It. Además del trabajo en pantalla, Tullock también aparece en producciones teatrales.

Dichen Lachman como la Sra. Casey

Dichen Lachman es actriz y productora. Ha aparecido en una multitud de proyectos, que incluyen: Being Human, Last Resort, Agents of SHIELD, Altered Carbon, Animal Kingdom, Neighbours y Dollhouse.

Michael Chernus como Rickon

Nacido el 8 de agosto de 1977, Michael Chernus es un actor conocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Chernus apareció en un papel protagónico en Orange Is the New Black, así como en la película de Marvel, Spider-Man: Homecoming.

John Turturro como Irving

Nacido el 28 de febrero de 1957, John Turturro es actor, director, productor y escritor. Turturro ha aparecido en más de sesenta largometrajes, trabajando con leyendas de la industria como los hermanos Coen y Spike Lee.

Christopher Walken como Burt

Nacido el 31 de marzo de 1943, Christopher Walken es un estimado actor que ha aparecido en más de 100 películas y programas de televisión a lo largo de su carrera.

Algunos de los proyectos de renombre en los que Walken ha protagonizado incluyen: Annie Hall, The Dogs of War, Pulp Fiction, Vendetta, Click, Hairspray y Sleepy Hollow.

Patricia Arquette como Harmony Cobel/Sra. Selvig

Nacida el 8 de abril de 1968, Patricia Arquette es actriz. A lo largo de su carrera, Arquette ha ganado multitud de premios, incluidos un Oscar y dos Primetime Emmy. Interpretó al personaje principal de la serie dramática Medium desde 2005 hasta 2011.

Yul Vázquez como Petey

Nacido el 18 de marzo de 1965, Yul Vazquez es actor y músico. Es conocido por su trabajo en proyectos como Runaway Bride, War of the Worlds, American Gangster y Bad Boys II.

Michael Cumpsty como el Sr.Graner

Nacido el 28 de febrero de 1960, Michael Cumpsty es actor. Desde niño, ha aparecido en varias obras de teatro, musicales, películas y series de televisión.

¿De qué trata Severance?

¿De qué trata Severance?

Creada por Dan Erickson, Severance es una serie de televisión de suspenso hecha para Apple TV+. La sinopsis de la trama de Severance dice: "Mark lidera un equipo de oficinistas cuyos recuerdos se han dividido quirúrgicamente entre su trabajo y su vida personal.

"Cuando un colega misterioso aparece fuera del trabajo, comienza un viaje para descubrir la verdad sobre sus trabajos". El espectáculo está ambientado en la ciudad de Nueva York y presenta una multitud de actores populares.

Dirigida por Ben Stiller, Severance recibió luz verde en noviembre de 2019.Como mencionamos en La Verdad Noticias, la filmación comenzó en octubre de 2020 y terminó durante el verano de 2021.

¿Cómo puedo ver Severance?

Con su estreno el viernes 18 de febrero de 2022, Severance es exclusivo de Apple TV+. Después de una prueba gratuita de siete días, una membresía de Apple TV+ cuesta $4.99 por mes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!