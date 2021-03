¿Recuerdas a Honey Boo Boo? Su mamá gastó casi un millón en adicciones

June Shannon se ha desintoxicado y está lista para hablar sobre sus adicciones. Famosa por ser la madre de Honey Boo Boo esta mujer y su familia han protagonizado varios realities sobre su situación familiar la cual ha rozado con el abuso de narcóticos.

Las adicciones de la mamá de Honey Boo Boo y su novio los llevaron a gastar casi un millón de dólares.

Y es que tanto Shannon como su novio Geno Doak han logrado mantenerse limpios y sobrios por lo que están listos para contar su historia en el nuevo reality show ‘Mama June: Road to Redemption’.

En vísperas de la llegada de este show la mamá de Honey Boo Boo reveló a medios estadounidenses que durante el último año en que ella y su pareja usaron drogas gastó una cantidad astronómica en su adicción.

Según la mujer, que se volvió famosa en el programa de televisión sin guión que seguía la carrera de su hija Honey Boo Boo como reina de belleza y modelo infantil, llegó a gastar alrededor de 900 mil dólares en drogas.

La familia de Honey Boo Boo y los reality shows

A partir del descubrimiento de Honey Boo Boo, June Shannon y su familia han participado en varios reality shows entre ellos ‘Here Comes Honey Boo Boo’, ‘Mama June: From Not to Hot’ donde bajó casi 300 libras pasando de talla 18 a 4, así como ‘Mama June: Family Crisis’.

Fue en este último donde June Shannon reconoció que su consumo de narcóticos como la metanfetamina y cocaína junto a Geno Doal la llevó a gastar un mínimo de 2,500 dólares al día dañando su situación familiar.

Es así que en este nuevo reality show la mamá de Honey Boo Boo y su familia continuarán reconstruyendo sus vidas y confianza tras su paso por las adicicones. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este lanzamiento para traerte lo más reciente.

