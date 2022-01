Rammstein hará un cover de “Entre dos tierras” de Héroes del Silencio

La banda alemana admira la música de la agrupación española/Foto: Face Tux y Youtube

Rammstein está preparando su esperado regreso a la música con su nuevo álbum, y para sorpresa de los fans, se ha revelado que la banda alemana de Metal Industrial incluirá en su disco un cover de la canción “Entre dos tierras”, uno de los grandes éxitos del grupo de rock de España, Héroes del Silencio.

Fue el guitarrista de la banda española, Juan Valdivia quien confirmó esta noticia: “Es un grupo cañero y nos alegramos mucho de que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión (…) Tuvimos cierto impacto en Alemania y supongo que de ahí viene la cosa”, declaró el músico en entrevista.

Además, Valdivia adelantó que el cover sí estará en español: “Me la mandaron y les ha quedado muy bien ¿Qué si me choca que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania. Nosotros hicimos lo mismo hace treinta años”. Por lo que el nuevo álbum de Rammstein sin duda traerá grandes sorpresas.

Rammstein quería hacer este cover desde hace años

La idea del cover de la canción “Entre Dos Tierras” no es nueva para Rammstein, pues intentó hacerlo hace algunos años, pero descartó la idea pues el cantante, Till Lindemann no podía pronunciar correctamente las letras.

Además, no es la primera vez que la banda interpreta una canción en español, pues hizo lo propio con “Te Quiero P*ta” del álbum Rosenrot de 2005. Hasta el momento, se sabe que la agrupación alemana estrenará su nuevo disco antes de mayo de este año, pero hasta ahora no se sabe si habrá más covers de este tipo.

¿Cuándo llegará Rammstein a México?

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los intérpretes de "Deutschland" volverán a México en octubre de este 2022 para presentar tres conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Algunos boletos continúan estando disponibles a través de Ticketmaster.

Recordemos que Rammstein tuvo que posponer en 2020 su gira internacional debido a la pandemia; pero durante ese tiempo grabaron el que será su nuevo álbum, ya que el último que estrenaron fue “Rammstein (sin título)” en 2019.

