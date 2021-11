¿Quién golpea a Lizard en tráiler de Spider-Man: No Way Home?

El tráiler final de Spider-Man: No Way Home está destrozando las redes sociales, pero un momento en especial tiene a los fans seguros al 100% que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la película aunque no estaban en el avance.

La versión brasileña del tráiler muestra al Spider-Man de Tom Holland saltando al aire para enfrentarse a cinco villanos, entre ellos Lizard (o Lagarto en español), quien es golpeado por una aparente fuerza invisible.

La escena es parte de las pistas y referencias que quizá no viste del tráiler de Spider-Man No Way Home y tiene a los fans creando decenas de teorías sobre el porque de ese extraño momento en el avance final de la película.

¿Qué golpea a Lizard en el tráiler?

Marvel Studios es conocido por editar partes de sus trailers o modificar elementos para evitar spoilers, algo que sucedió extensamente con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame como te revelamos en La Verdad Noticias.

Dado que se difundieron imágenes de Andrew Garfield en set de Spider-Man: No Way Home, es pausible que tanto él como Tobey Maguire sean parte de dicha escena, y alguno de ellos fue quien golpeó a Lizard pero fue editado para que no aparecieran.

También es posible que toda la escena sea falsa. El tráiler de Infinity War incluyó una escena con todos los Vengadores en Wakanda que no aparecía en la película y solo fue usada para crear emoción, como podría ocurrir en este momento.

Las respuestas no serán reveladas hasta el estreno de la película protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina y Jamie Fox, y, potencialmente, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home estrena en diciembre 2021

'Spider-Man: No Way Home' es la última película de Tom Holland en el MCU que será estrenada el próximo 17 de diciembre exclusivamente en cines, según reveló el segundo tráiler de la cinta.

