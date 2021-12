Quién es quién en The Matrix Resurrections

La espera ha terminado, este fin de semana se estrena en cines "The Matrix Resurrections", justo 18 después de que salió su última entrega en la métrica del séptimo arte.

Esta película reúne todos los elementos del cine de ciencia ficción que, desde los inicios de los 2000 se estableció con la llegada de "The Matrix".

En La Verdad Noticia te contamos todo sobre el elenco, detalles del tráiler y lo que se sabe hasta ahora de la cinta que marca el regreso de Keanu Reeves como Neo.

Quién es quién en The Matrix Resurrections

Este es un breve repaso de la sinópsis oficial de The Matrix 4 y cuáles son los personajes que continúan en la franquicia, además de las incorporaciones.

Neo y Trinity

Los protagonistas de esta cinta regresan 18 años después de que salió la última entrega, siendo con Keanu Reeves y Carrie Anne Moss quienes interpretan a Neo y Trinity respectivamente.

Niobe y The Merovingian

Niobe y The Merovingian son dos de los personajes que regresan de la trilogía original, y lo hacen a lo grande con los mismos actores que los interpretaron hace 20 años, es decir con Jada Pinkett-Smith y Lambert Wilson.

Morfeo

Quizá el regreso de Morfeo es el que más confusión ha causado, pues como recordarás se confirmó desde un inicio que Laurence Fishburne no estaría en la cuarta cinta de "The Matrix", sino más bien que este personaje lo tomaría el actor Yahya Abdul-Mateen II.

La justificación fue que esta es una versión de Morfeo que asimila al original, pero no se trata del mismo.

Bugs

Bugs es intepretada por Jessica Henwickm, quien desempeña el papel de la nueva capitana de la nave que vuelve a liberar a Neo de la simulación y busca rescatar a Trinity.

Lexy y Berg

La mexicana Eréndira Ibarra y Brian J. Smith interpretan a Lexy y Berg, quienes son parte del equipo de Bugs y buscan a Neo para sacarlo de la simulación.

Sequoia

Toby Onwumere, a quien vimos en Sense8, es el operador de la nave de Bugs que se encarga de guiar al equipo cuando entran a la Matrix.

Sati

Priyanka Chopra, la esposa del cantante Nick Jonas, es uno de los nuevos rostros que hay en la saga, pues en esta cinta vemos una versión adulta de una niña que ayuda a Neo en el pasado.

Agente Smith

Pese a que Hugo Weaving afirmó que no volvería como el Agente Smith, se supo que el personaje será llevado por el actor Jonathan Groff.

Matrix 4 se estrena en cines

Como previamente te indicamos al inicio de esta nota, esta cinta marca el regreso de la franquicia clásica de cine de ciencia ficción, teniendo además el regreso de gran parte del elenco original.

"The Matrix Resurrections" se estrena este fin de semana en los cines de todo el mundo, donde buscará competir en las taquillas con "Spider-Man No Way Home" de Marvel y Disney.

