¿Quién es la voz de Black Widow en la serie "What If...?"?

El último episodio de “What If ...?” de Marvel pide al público reflexionar: "¿Y si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos?" cuando Nick Fury y Black Widow intentan descubrir quién está matando a los Avengers antes de que puedan unirse para detener a Loki.

Durante la escena de apertura, el programa recrea cuando Fury y Natasha ven a Tony en la dona de Iron Man 2. Pero cuando Romanoff habla, los fanáticos pueden sorprenderse al saber que Scarlett Johansson no está dando la voz para esta iteración animada.

La actriz de voz, Lake Bell es el talento que da vida a Black Widow en What if? donde Marvel hace cambios en sus personajes, y quien tiene una larga carrrera actoral que te presentamos en La Verdad Noticias. En español latino, Rosalba Sotelo da voz al personaje.

¿Quién es Lake Bell, la “nueva” Black Widow?

Lake Bell da voz a Black Widow en "What If...?"

Lake Bell ha sido actriz de voz desde 2009, y su primer papel de voz acreditado fue en el juego Prototype como Dana Mercer. Desde entonces, ha pasado a proyectos más grandes que han estado vinculados tanto a Marvel como a DC.

En particular, se la puede escuchar como Poison Ivy en la exitosa serie, Harley Quinn. El currículum de Bell en televisión continúa con su papel en Bojack Horseman como Katrina Peanutbutter, la ex esposa del Sr. Peanutbutter.

También ha dado voz a Vanessa Fisk en Spider-Man: Into the Spiderverse y a Chloe en The Secret Life of Pets 2, que ayuda a mostrar su rango en papeles tanto grandes como pequeños. Además actuó en series como New Girl y The League.

Con "What if…?" Marvel podría cambiar el futuro del MCU, pero esta no es la primera vez que Lake Bell presta su voz para Natasha Romanoff. En Robot Chicken, Bell hizo la voz de Black Widow para una de sus parodias.

¿Cuándo va a salir What If?

"What If...?" estrena nuevos episodios cada miércoles

'What If...?', la nueva serie animada de Marvel fue estrenada el pasado 11 de agosto en la plataforma de streaming Disney Plus, y ha estrenado 3 episodios desde el día de su lanzamiento a principios del mes.

La primera temporada de "What If...?" de Marvel constará de 10 episodios, incluyendo la nueva historia de Black Widow, que muchos fans creen que finalmente aprovecha todo el potencial del personaje que interpretó Scarlett Johansson por una década.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!