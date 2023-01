¿Quién es Pedro Pascal, protagonista de The Last Of Us?

Pedro Pascal es un actor chileno que ejerce su profesión en cine, televisión y teatro. Ha participado en algunas de las series más populares de los últimos años como Game Of Thrones, en una franquicia histórica como DC, tiene un rol importante en la nueva etapa de Star Wars y es el gran protagonista de The Last Of Us.

¿Quién es Pedro Pascal?, aquí te contamos más sobre este guapisimo y talentoso actor.

José Pedro Balmaceda Pascal (47 años) nació el 2 de abril de 1975 en la ciudad de Santiago, capital de Chile. Fue el primero de cuatro hijos del matrimonio entre José Balmaceda Rivera y Verónica Pascal. Su padre José es médico de fertilidad y su madre, Verónica, psicóloga infantil. Tiene un hermano y dos hermanas, una de ellas es la también actriz Lux Pascal.

Infancia y estudios de Pedro Pascal

¿Quién es Pedro Pascal?

Poco después del nacimiento de Pedro, cuando tenía tan solo 9 meses de vida, su familia recibió asilo político en Dinamarca, ya que sus padres eran simpatizantes de Salvador Allende y opositores de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Después de un año se trasladaron a San Antonio (Texas, Estados Unidos). Pedro practicó natación durante su infancia, llegando a participar en campeonatos estatales hasta que dejó las piscinas por su verdadera vocación, el teatro.

Más tarde, a mediados de los 80, la familia Pascal se trasladó a Orange County (California, Estados Unidos). En California, Pedro continuó sus estudios de arte dramático en la Orange County High School of the Arts.

En 1993 se mudó a Nueva York para ingresar en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y ha vivido en la gran manzana desde entonces.

Filmografía de Pedro Pascal

¿Quién es Pedro Pascal?

Series de streaming y televisión

Good vs. Evil (1999)

Downtown (1999)

Undressed (1999)

Buffy the Vampire Slayer (1999)

Touched by an Angel (2000)

NYPD Blue (2001)

Law & Order: Criminal Intent (2006)

Without a Trace (2006)

Law & Order (2008)

Law & Order: Criminal Intent (2009)

The Good Wife (2009-11)

Nurse Jackie (2010)

Lights Out (2011)

Brothers & Sisters (2011)

Law & Order: Special Victims Unit (2011)

Charlie's Angels (2011)

Body of Proof (2012)

CSI (2012)

Nikita (2013)

Red Widow (2013)

Graceland (2013)

Homeland (2013)

The Mentalist (2014)

Juego de tronos (2014)

Narcos (2015-17)

The Mandalorian (2019-act.)

Home Movie: The Princess Bride (2020)

El libro de Boba Fett (2022)

The Last of Us (2023)

Cine

Earth vs. the Spider (2001)

Hermanas (2005)

The Adjustment Bureau (2011)

Burn Notice: The fall of Sam Axe (2011)

Bloodsucking Bastards (2015)

La gran muralla (2016)

Kingsman: The golden circle (2017)

The Equalizer 2 (2018)

If Beale Street Could Talk (2018)

Prospect (2018)

Triple Frontera (2019)

Wonder Woman 1984 (2020)

We can be heroes (2020)

The unbearable weight of massive talent (2022)

The Bubble (2022)

Extraña forma de vida (2023)

