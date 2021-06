¿Quién es Lady Loki? La variante asesina en el capítulo 2 de la serie.

Posterior a que la el primer capítulo de la serie fue más de dar contexto acerca lo que había pasado con Loki luego de haber tomado el Tesseract en Avengers: Endagme, se logró conocer a la TVA y descubrir que función cumplen en el universo, que corresponde a evitar las alteraciones del tiempo.

En ese tenor, Loki también se vio obligado a recordar la muerte de su madre, de Odín e incluso su propia muerte, aunque no todo fue terrible en esos recuerdos, pues también pudo apreciar nuevamente que hizo las paces con Thor. Pero en este segundo capítulo la historia comienza a dar un giro quizá para muchos esperando y otros jamás lo hubieran imaginado

Mientras tanto, el tercer capítulo de la serie Loki tendrá su estreno el miércoles 23 a las 3:00 am hora del centro de México, y sí, a esperar una semana más, pero sin duda esa incertidumbre por saber que pasará es lo que hace más emocionante la serie.

¿Quién es Lady Loki en la serie?

Lady Loki es una de las versiones de Loki que existe en los cómics que con lo hábil y engañosa que resulta ser ha manipulado a los héroes de Marvel; este personaje es quizá la que esté desencadenando el multiverso que ha sido esperado por todos los fanáticos de Marvel desde que se dijo que eso existe.

Al término del episodio Lady Loki ocasiona un desbalance en las líneas temporales, creando líneas temporales alternativas, esto en la TVA y que precisamente esto sería lo que podría desatar (o desató) el multiverso esperado. En caso de ser cierto, la serie estaría vinculando con la película de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

¿Qué sucedió en el segundo capítulo de Loki?

Como informó La Verdad Noticias, la aparición de Lady Loki ha sido lo principal que ha sucedido en este capítulo y el conflicto que creó en la AVT alternando las líneas temporales. Además, la relación entre Loki y Mobius se torna cada vez más de amigos cercanos y no ha dejado de apoyaron en la aceptación de sus errores cometidos anteriormente.

El dios del engaño finalmente logró atrapar a su variante mala en 250, mismo hecho que fue una enorme sorpresa el verse frente a frente con sí mismo. Sin embargo, lo que no deja de ser revelador en la serie es el haber encontrado esa variante de Lady Loki que incluso tiene la misma armadura que Loki.

