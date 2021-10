¿Quién es 'Eros', el personaje con el que Harry Syles debutará en el UCM?

Desde que se anunció que Harry Styles estaría en el Universo Cinematoghráfico de Marvel como 'Eros', millones de fanáticos enloquecieron en redes sociales y se preguntaron cuál es el personaje que el cantante dará vida.

En redes sociales ha cobrado mucha fuerza este rumor, pues a pesar que fue directamente publicado por un reconocido periodista, ni Styles ni mucho menos Marvel lo han hecho oficial.

El personaje que Harry interpretaría en Marvel, según el rumor de redes sociales, tendrá mucho peso en el desarrollo de la fase 4 del UCM, pues debido a sus lazos sanguíneos con Thanos lo hacen demasiado poderoso.

Eros, el hermano de Thanos en UCM

Eros, el hermano de Thanos en UCM

'Eros', quien tuvo su primera aparición en los cómics de Iron Man #55 de 1973, es relacionado con Thanos como su hermano, por lo que su poder y fuerza están prácticamente a la par.

Es el hijo menor de dos Eternos: A’Lars y Sui-San y según su propia historia, creció para ser un mujeriego y amante de la diversión, muy alejado de la idea de cumplir con sus deberes como eterno.

No fue hasta el ataque de Thanos contra Titán, el cual cobraría la vida de madre, cuando Eros comenzó a tomar su futuro con más seriedad y años más tarde relacionarse estrechamente con Los Vengadores.

De momento no se sabe cómo será la introducción del actor en la cinta "The Eternals", pues como te hemos adelantado en La Verdad Noticias, aún no es nada oficial.

Harry Styles estará en The Eternals

Harry Styles estará en The Eternals

Existe aún demasiado esceptisismo sobre la participación del cantante en el UCM, pues con el Tweet de Matt Donnelly, periodista de Variety, quedaron algunas dudas sobre ello.

Según el antes mencionado periodista, Harry aparece en la escena post-créditos de la película, lo cual no tiene mucho sentido después de que se rumorara que dichas escenas no fueron mostradas a la prensa debido a su contenido determinante para el UCM.

De momento ni Marvel ni Harry Styles han confirmado el hecho, pero se espera que con el estreno de "The Eternals" toda duda o rumor quede confirmado o negado según sea el caso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!