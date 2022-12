¿Quién es Emma Myers, la mejor amiga de Merlina Addams?

Poco más de una semana ha pasado desde el estreno de Merlina y ya estamos hablando de uno de los éxitos más grandes del servicio de streaming Netflix en lo que va del año.

Recientemente se conoció que batió el récord histórico del primer fin de semana para una serie de habla inglesa que tenía Stranger Things y se aguardan novedades de su segunda temporada.

Entre los episodios que ya están disponibles, los fanáticos observaron con atención a uno de sus personajes: Enid Sinclair. ¿Quién es Emma Myers, la actriz que la interpreta?.

Emma Myers como Enid en Merlina

Emma Myers como Enid en Merlina

En la ficción, Enid es una estudiante Werewolf de la Academia Nevermore y es la primera persona que se une a la fría Merlina como compañera de habitación.

Ella demuestra ser todo lo contrario a la protagonista, siendo alegre y colorida, aunque mantiene su inseguridad por no convertirse en una mujer-lobo como la manada de San Francisco de la que proviene.

A lo largo del programa, ayuda al personaje encarnado por Jenna Ortega con sus investigaciones, apoyándola en todo momento.

Tal vez te interese.- Acusan de racismo a Tim Burton por la nueva serie de Merlina de Netflix

¿Quién es Emma Myers?

¿Quién es Emma Myers?

Emma Myers nació en Orlando, Florida el 2 de abril de 2002, por lo que actualmente tiene 20 años. De acuerdo a su información personal, tiene una hermana mayor y dos hermanas menores.

Desde su infancia ha sido parte de una cooperativa de educación en el hogar y no tuvo una experiencia escolar tradicional como cualquiera de sus amigos. Sin embargo, esto no le impidió a ella ni a su familia iniciar una carrera artística en 2010 con un primer papel en la serie The Glades.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.