¿Quién dará vida a Lizard en Spider-Man: No Way Home?

Rhys Ifans, quien interpretó al Dr. Curtis Connors, también conocido como el Lagarto o lizard en el idioma original de The Amazing Spider-Man de 2012, adelanta su regreso en Spider-Man: No Way Home.

La tercera y última entrega de la trilogía Homecoming de Marvel Studios / Sony se estrena en los cines esta semana con el regreso de los villanos clásicos de las películas pasadas de Spiderman.

Si bien los fanáticos han visto los rostros de Doc Ock, Green Goblin y Electro en el material promocional, Sandman y Lizard solo se han visto en CGI, quienes han aparecido en el nuevo avance de Spider-Man: No Way Home sobre el multiverso.

¿Rhys Ifans regresará como Lizard?

Rhys Ifans da vida a Lizard en The Amazing Spider-Man

Durante una entrevista reciente con Murphy's Multiverse, se le preguntó a Ifans si sería el actor que interpretaría a Conners / Lizard en No Way Home. Sin decir mucho, insinuó su debut en el MCU.

"Bueno, ya sabes, como la mayoría de los regalos de Navidad, lo bueno es no saber qué hay en ellos hasta que llega el momento de abrirlos", dijo el actor que podría estar detrás del CGI de Lizard que es golpeado en el tráiler oficial.

El personaje de Ifans apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man de 2012, combatiendo la versión de Andrew Garfield de Peter Parker / Spider-Man, donde intentó convertir a los humanos de Nueva York en lagartos mutantes como él.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se estrena el 15 de diciembre

Spider-Man: No Way Home volvió a cambiar su fecha de estreno, como te compartimos en La Verdad Noticias, la película de Tom Holland llegará a cines de México el próximo 15 de diciembre.

Spider-Man: No Way Home continúa donde terminó Spider-Man: Far From Home, con Peter Parker y MJ (Zendaya) huyendo después de que Mysterio (Jake Gyllenhaal) revelando la identidad de Spideman e implicándolo como un asesino.

