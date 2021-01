'Queen of The South': La IMPACTANTE temporada 4 ya está disponible en Netflix

La cuarta temporada de la serie 'Queen of The South', protagonizada por la brasileña Alice Braga, ya debutó en Netflix. Todos los episodios del nuevo ciclo ahora están disponibles en el servicio de transmisión.

Anteriormente La Verdad Noticias había informado que los productores de la serie confirmaron que habrá una renovación para la quinta temporada y que los planes ya están sobre la mesa.

Elenco de 'Queen of The South' serie disponible en Netflix.

Dailyn Rodríguez y Ben Lobato son los productores de 'Queen of The South', si aún no estas familiarizado con la serie, aquí te dejamos una pequeña sinopsis de esta impactante trama que nos tiene esta plataforma de streaming conocida como Netflix.

Sinopsis de La Reina del Sur

“Nacida y criada en México, Teresa tuvo que aprender a cuidarse a sí misma desde una edad temprana, aprendiendo rápidamente a seguir adelante con la vida, incluso económicamente. Inteligente, perspicaz y observadora, siempre buscará lo mejor para su vida, basándose en su propia conducta moral.

Luego, cuando su novio narcotraficante sea asesinado, ella se irá como refugiada a los Estados Unidos, pero decidida a ganar en sus propios términos, incluso si debe formar nuevas alianzas, derrocar a un criminal influyente y así tomar la iniciativa de un cartel poderoso de Drogas".

El elenco de la serie también incluye a Veronica Falcón, Peter Gadiot, Hemky Madera y Nick Sagar. 'Queen of The South' ya esta disponible en la plataforma.

