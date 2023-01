¿Qué son los Luciérnagas y qué es FEDRA en The Last of Us?

Para los que han seguido el caótico camino de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en la serie The Last of Us, se habrán topado con los términos Luciérnagas y FEDRA, entre otros.

Se puede ver que luchando contra infectados, ambos se dirigen junto a Tess (Anna Torv) al Capitolio de Estados Unidos, que es donde tienen que llevar a Ellie para que se encuentre allí con un grupo de Luciérnagas.

Llevar a Ellie con ese grupo fue el trato al que llegaron Joel y Tess con Marlene y Kim en el capítulo 1 de la serie The Last of Us, cuando se conoce que ellas son líderes de los Luciérnagas y que tienen un plan con Ellie para acabar con el dominio de FEDRA.

¿Qué es FEDRA en The Last of Us?

¿Qué son los Luciérnagas y qué es FEDRA en The Last of Us?

Hay que destacar que desde el primer capítulo de la serie de HBO, se da a conocer que FEDRA es un grupo militar que mantiene un estricto control en las zonas de cuarentena, con el fin de evitar más infecciones con el hongo cordyceps.

FEDRA tiene el control de la zona de cuarentena en Boston, donde se encuentran Joel, Tess, Ellie, Marlene y Kim. Cuando el episodio 1 presenta a los personajes de Marlene y Kim, es cuando sabemos que ambas son parte de una organización opositora a FEDRA que se llama Luciérnagas, la cual tiene el objetivo de derrocar al grupo militar y así restaurar la democracia en la sociedad.

Han sido 20 años de enfrentamientos con FEDRA, según lo que platican Marlene y Kim, pero nunca ha habido éxito en el derrocamiento del grupo militar, por lo que Marlene tiene un nuevo plan que ya no involucra la constante violencia armada.

TE PUEDE INTERESAR: Por fin, HBO lanza el trailer de la serie de “The Last of Us” y encanta a todos

El nuevo plan de Marlene

Marlene en The Last of Us

Ese nuevo plan involucra a Ellie, a quien conocemos porque Marlene y Kim la tienen secuestrada en una locación de Luciérnagas. El plan consiste en llevarla de contrabando fuera de Boston y del control de FEDRA, pues al parecer es inmune y se sabe que la organización opositora se encuentra desarrollando una cura en algún lugar en el oeste del país.

Cabe destacar que Joel y Tess se quedan a cargo de la tarea de llevar a Ellie luego de que Marlene y Kim resultaran heridas en un enfrentamiento por la batería de un vehículo, un bien escaso en el mundo posapocalíptico de The Last of Us.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram