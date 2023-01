¿Qué son los Clickers en The Last of Us y cómo se crean?

El primer capítulo de The Last of Us fue una especie de introducción, pues se descubre qué le pasó a Joel el día que se desató el virus que acabó con millones de personas, pero también se pudo ver cómo viven los sobrevivientes y quiénes controlan todo.

Hay que destacar que por un lado está FEDRA, por el otro los Fireflies, y en medio de todo están Joel (Pedro Pascal), Tess (Anna Torv) y Ellie (Bella Ramsey), quienes deben hacer un viaje por las ciudades afectadas para poder llegar al lugar donde Ellie puede ayudar a quienes están trabajando en la cura de la infección Cordyceps.

Por otro lado, mientras la cura es descubierta, los infectados siguen siendo un problema grave y ponen en peligro las vidas de todos los humanos, en especial porque hay diferentes etapas de la infección y cada se vuelve más peligrosa que la anterior, y es lo que lleva a que existan distintos tipos de zombies en la historia de The Last of Us.

También se sabe que solo un infectado vivo puede contagiar a alguien, pero el contagio no es lo único a lo que se enfrentan los sobrevivientes. Una de las etapas finales de la infección convierte a las personas en Clickers, con los que los tres viajeros se topan mientras intentan sobrevivir a las zonas más peligrosas de Boston.

¿Cómo se crean los Clickers?

Al parecer, la infección Cordyceps inicia en Yakarta, Indonesia, y viaja al resto del mundo, o eso dicen las teorías, por medio de productos como la harina y distintos granos, lo que crea a los primeros infectados en Estados Unidos.

Esos primeros infectados, como la vecina anciana de Joel y Sarah, se vuelven violentos y veloces, lo que les permite perseguirá otros, morderlos e infectarlos (si es que no los matan), y ellos desarrollas síntomas en minutos (que, de acuerdo con una gráfica en la zona de cuarentena, pueden ser de 5 a 15 minutos según la zona de la mordida).

La primera etapa de la infección crea lo que se conoce como Runners, por su velocidad, después de entre dos semanas y un año, los runners se transforman en un tipo de zombie llamado Stalkers, que presentan la infección por medio de una especie de hongo que crece en sus cabezas y también son veloces y violentos.

La diferencia es que no atacan solo por inercia o instinto, sino que tienen la capacidad de planear sus ataques como si fueran cazadores en busca de una presa, incluso se esconden y esperan a que el momento sea perfecto para atacar.

Si los Stalkers sobreviven más de un año (aunque puede ser más), estos se convierten en criaturas conocidas como Clickers, con lo que ya no se ven exactamente como las personas que eran.

Los Clickers se parecen más a los demogorgons de Stranger Things, el hongo ha tomado el control de sus cabezas y parte de sus cuerpos y, aunque siguen teniendo una figura humana, están cubiertos por ese hongos que también recubre los edificios de las ciudades.

Además, hacen un sonido de click que les permite localizar a sus presas y ubicarlas en el espacio, ellos no pueden ver, pero sus clicks son muy efectivos para encontrar a sus presas.

¿Cómo son los Clickers en The Last of Us?

Los Clickers son muy peligrosos, pero ellos no representan la última etapa de la infección, la primera parte de la etapa final se conoce como Bloater, que sucede muchos años después de la infección inicial. Estos son los zombies con la apariencia más grotesca en The Last of Us, esto porque están completamente cubiertos por el hongo, que los protege y hace que se vean hinchados, como si fueran a explotar en cualquier momento.

A diferencia de los runners, los Bloaters son lentos, pero es muy difícil matarlos, por el hongo que los cubre, y además son extremadamente fuertes, lo que los hace todavía más peligrosos. Finalmente, los Bloaters se convierten en Shamblers, que tienen la capacidad de infectar liberando esporas en el aire (Ellie lo menciona mientras recorren Boston).

Cabe destacar que la ventaja de esto es que es difícil que un infectado llegue hasta la etapa de los Shambler, y todo apunta a que la serie se va a quedar con los Clickers.

